Суд готов вынести приговор обидчику следователя на золотом «Лексусе»

В понедельник, 5 октября, суд вынесет приговор екатеринбургскому автовладельцу Антону Истомину, в отношении которого после конфликта на заправке с другим водителем, следователем Артемом Халиловым, возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Как рассказала «Новому Дню» адвокат подсудимого Елена Афанасьева, представитель прокуратуры попросила для Истомина 180 часов обязательных работ (максимальная санкция по этой статье УК – два года лишения свободы, – прим. ред.). В качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель просила учесть поведение потерпевшего Артема Халилова. «Этим прокуратура выразила свою оценку поведению следователя как недопустимого и аморального», – отметила адвокат.

Как уже писал РИА «Новый День», ссора двух водителей на заправке 8 сентября 2019 вылилась в уголовное дело для одного из них – екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель золотого «Лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством.

На одном из судебных заседаний в качестве свидетеля защиты выступил Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Егор Мехонцев. Сам он при конфликте двух водителей не присутствовал, но высказал свое мнение на основании видеозаписи. Боксер сделал вывод, что именно Халилов хватал Истомина за шею, а Истомин изнутри пытался блокировать это движение. Никаких угроз ножом, о которых говорил потерпевший, свидетель на видеозаписи не заметил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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