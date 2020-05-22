Дело уральца, обвиняемого в угрозах следователю на «Лексусе», рассмотрят 29 мая (ВИДЕО)

Суд назначил дату рассмотрения по существу уголовного дела, в которое вылился конфликт на АЗС екатеринбуржца Антона Истомина и замруководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области Артема Халилова.

Конфликт на заправке. Дело дошло до суда

Напомним, 8 сентября 2019 года Антон Истомин ждал очереди на АЗС, чтобы подкачать колеса. В этот момент с другой стороны подъехал Артем Халилов (заместитель руководителя СО по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области) на своем внедорожнике «Лексус». Со слов Истомина, после перепалки Халилов угрожал, толкал, а потом и вовсе схватил за горло и начал душить оппонента. Антон испугался, взял из машины складной нож в качестве утяжелителя, как он сам заявил, и вернулся к обидчику, чтобы объяснить, что его поведение недопустимо. После этого в отношении Истомина было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Сегодня состоялось предварительное слушание. Как рассказала «Новому Дню» адвокат обвиняемого Елена Афанасьева, защита заявила два ходатайства – о возврате дела прокурору и об изъятии из него объяснений Истомина, взятых у него в отсутствие адвоката. По мнению Елены Афанасьевой, предварительное следствие недоработало. В частности, в деле нет показаний свидетелей, которые могли сказать, что до конфликта с Халиловым на заправке у Истомина не было синяков на шее, а после этого события они появились. Но суд решил дело прокурору не возвращать и назначил его рассмотрение по существу на 29 мая. Антон Истомин заявил «Новому Дню», что он не совершал того, в чем его обвиняют, и готов биться за правду.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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