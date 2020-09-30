Высокинский отшутился в ответ на вопрос о своих шансах на прямых выборах

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предпочел отшутиться в ответ на вопрос о своем потенциальном участии в прямых выборах мэра, если бы в ближайшее время их вернули.

«Сегодня не успеваю», – ответил он корреспонденту «Нового Дня» на вопрос, стал бы он баллотироваться и как оценил бы свои шансы на победу.

Напомним, эти летом группа граждан «Народная инициатива» разработала законопроект о возвращении прямых выборов в Свердловской области, а потом начала собирать подписи горожан в его поддержку. Авторы законопроекта уже подали в заксо 13 тысяч подписей свердловчан, поддержавших инициативу. Теперь депутаты заксобрания должны рассмотреть обращение общественников о возврате прямых выборов мэров – законопроект успешно прошел этап проверки подписей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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