Рекомендация – отклонить. Народную инициативу о возврате прямых выборов мэров рассмотрели на профильной комиссии в заксо

Сегодня депутаты комитета по региональной политике и МСУ в первом чтении рассмотрели «народный» законопроект о возврате прямых выборов мэра. Инициативу, за которую подписались 13 тысяч жителей региона, предложено отклонить. В числе аргументов – как отказ менять систему выборов, так и недоработанность самой инициативы, которую из декларации не сделали законопроектом в соответствии со всеми требованиями.

Проект представил один из авторов, депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков. Он напомнил, как в России отменяли и возвращали выборы губернаторов, рассказал со ссылкой на фонд «Социум», что 82% жителей страны хотят вернуть прямые выборы глав городов, а на Среднем Урале за инициативу на улицах голосовали разные люди вне зависимости от политических взглядов.

«К сожалению, знаете, что мне напоминает эта ситуация? Есть старый дворовый кот, а есть молодой. Вы просто спустились с крыши и распугали всех кошек. Именно ваш законопроект, внесенный... я вам несколько раз говорил, что в него необходимо вносить изменения. Вы говорите, что не надо ничего вносить, надо принять как есть. Но закон прежде всего закон, а не декларация демократии. Закон, который вы внесли, он о принципах, чем будет заниматься мэр, не говорит. Вы говорите: давайте внесем, потом изменим. Так не бывает. И эту позицию вашу я не понимаю. Даже члены инициативной группы, которые с вами работали, говорили: давайте менять. Вы говорите – нет. У меня такое впечатление, что основная задача инициативной группы в лице вас – именно спуститься с крыши и распугать кошек, а не договориться с ними», – прокомментировал законопроект депутат заксо Вячеслав Вегнер, который в профильную комиссию не входит, но на заседании присутствовал. Он подчеркнул, что сам поддерживает возврат прямых выборов, но в законе не указывается, что будет возглавлять мэр и чем заниматься, «сегодня принимать нечего, это не закон, это декларация».

Депутат от «Единой России» Владимир Анисимов заявил, что сейчас самая удачная система избрания глав: «Здесь не выборы, а подбор руководителя муниципального образования, за которым стоит где 30 тысяч, где 100 тысяч, где полтора миллиона. И поэтому просто пустить на вольные хлеба, отдать на волю судьбы, как будет так и будет, а потом вы сами, так сказать, отвечайте за то, кого вы избрали, я думаю, что это не совсем правильно». Напомним, он стал депутатом на выборах, то есть за этого человека голосовали.

После некоторого обсуждения слово взял Михаил Ершов, председатель комиссии. «Я внес предложение рекомендовать законодательному собранию отклонить законопроект по основанию, содержащемуся в заключении на законопроект», – заявил Михаил Ершов. В своем выступлении он сказал Пирожкову, что депутаты не могут принимать неграмотный закон. В итоге на голосование поставили вопрос внести законопроект на рассмотрение заксобранием, но рекомендовать его отклонить. За проголосовали четверо, один против, воздержавшихся не было.

Добавим, обсуждение народного законопроекта прошло в закрытом режиме. С начала пандемии в заксо не пускают журналистов, трансляции не проводятся, несмотря на наличие технической возможности. Андрея Пирожкова в заксо также не пустили, он общался с парламентариями в «Зуме», он же частично записал обсуждение и опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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