Авторы «народного законопроекта» о возврате прямых выборов напомнили депутатам, что они могут вносить правки

Завтра депутаты заксобрания Свердловской области на заседании должны проголосовать за или против проекта о возврате прямых выборов мэров. Авторы народной инициативы обратились к парламентариям с открытым письмом. Они напомнили, что акция по сбору подписей показала: люди хотят выбирать глав городов, и попросили заксо голосовать по совести и напомнили, что парламентарии могут вносить правки в проект закона.

«Областные депутаты говорят, что законопроект юридически несовершенен. Некоторые ждут разъяснений к поправкам в Конституцию. Но Российское законодательстве не требует определять полномочия глав городов областным законом. Это регулирует устав муниципалитета. Уважаемые депутаты, мы ждем от вас не юридической оценки законопроекта, а конкретных действий по восстановлению института выборности мэров. В конце концов, у каждого депутата есть возможность внести свои поправки и проголосовать за», – сообщается в тексте открытого письма, размещенного в соцсетях.

Напомним, профильный комитет рекомендовал отклонить народную инициативу, одним из аргументов было то, что ее авторы, сумевшие собрать 13 тысяч подписей, не смогли юридически правильно оформить законопроект. Документ получил четыре отрицательных отзыва: от государственно-правового управления, юридического совета при Уральском институте регионального законодательства, областной прокуратуры и федерального министерства юстиции. «Я вам несколько раз говорил, что в него необходимо вносить изменения. Вы говорите, что не надо ничего вносить, надо принять как есть. Но закон прежде всего закон, а не декларация демократии. Закон, который вы внесли, он о принципах, чем будет заниматься мэр, не говорит. Вы говорите: давайте внесем, потом изменим. Так не бывает. И эту позицию вашу я не понимаю. Даже члены инициативной группы, которые с вами работали, говорили: давайте менять. Вы говорите – нет», – напомнил депутат заксо Вячеслав Вегнер председателю инициативы Андрею Пирожкову перед голосованием на заседании комитета.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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