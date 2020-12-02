Автору народной инициативы о возврате прямых выборов мэра запретили приходить в заксо с докладом

Завтра заксо все-таки приступит к рассмотрению народной инициативы о возврате прямых выборов мэров. Соответствующий вопрос включен в повестку комитета по региональной политике и МСУ. Докладчиком назначен один из авторов законопроекта – депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков.

Однако лично представлять инициативу ему запретили – депутаты заксо своему коллеге из ЕГД не дали добро на вход в здание. «Мне сказали, что никто кроме непосредственно областных депутатов на заседании комитета присутствовать не будет, ни один из докладчиков или содокладчиков или приглашенных по любому вопросу из повестки не будет находиться там лично. Якобы все только в формате «Зума», в удаленном формате. Посмотрим, не получится ли так, что только я завтра не буду присутствовать лично», – рассказал Пирожков.

Заксобрание Свердловской области с начала пандемии перешло в закрытый формат работы – не транслируются даже обсуждения бюджета, хотя техническая возможность для этого есть. Андрей Пирожков пообещал «Новому Дню», что во время обсуждения народной инициативы он сделает захват экрана и запишет все, что обсуждалось с парламентариям в «Зуме», – таким образом жители региона смогут все-таки узнать, о чем шла речь.

Напомним, авторы законопроекта подали в заксо 13 тысяч подписей жителей области, поддержавших инициативу о возврате прямых выборов мэров. Чтобы инициативу рассмотрели на заседании заксо, ее должны завтра одобрить члены профильного комитета. В него входят шесть человек: это единороссы Михаил Ершов, Владимир Анисимов, Алексей Коробейников, Михаил Голованов, Петр Сокололюк и коммунист Александр Ладыгин. Соколюк назначен содокладчиком, причем депутатом он стал только в сентябре, а до этого 20 лет руководил Ивделем, причем избирался и напрямую, и по конкурсу. На заседании комитета должны одобрить проект, за который подписывались жители региона, в трех чтениях, но на завтра назначено только первое.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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