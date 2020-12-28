Определен состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов в мэры Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев назначил «областную» часть конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга.

Как сообщает «Областная газета», согласно распоряжению № 260-РГ, в комиссию вошли первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, заместитель руководителя аппарата губернатора, директор государственно-правового департамента Игорь Ромшин и зам главы региона, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников.

Напомним, в конкурсную комиссию входит шесть человек на паритетных началах – три представителя от администрации губернатора и три представителя от города. Ранее гордума Екатеринбурга определила членов «городской» части комиссии – это вице-спикер думы Виктор Тестов, председатель горизбиркома Вадим Антошин и глава муниципальной общественной палаты Александр Косинцев.

Конкурсные выборы главы Екатеринбурга были назначены после отставки Александра Высокинского. Прием документов от претендентов на должность мэра стартует 11 января. Отбор кандидатов проводится в два этапа: проверка документов и собеседование с конкурсной комиссией. Финальное голосование в думе, где депутаты выберут нового мэра из отобранных кандидатов, состоится 1 февраля. Главным фаворитом конкурса называется Алексей Орлов, который в данный момент исполняет обязанности главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.20

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