На мэрский конкурс в Екатеринбурге заявились 4 кандидата

На конкурсный отбор кандидатов на должность мэра Екатеринбурга за первые три дня подали заявления четыре претендента. Среди них бывший замглавы администрации Верх-Исетского района Игорь Рубцов, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов (участвовал в прошлом конкурсе, который выиграл Александр Высокинский), правозащитник Сергей Тиунов. Последний, к слову, призвал общественников массово подавать документы на мэрский конкурс, чтобы дискредитировать процедуру. «Так как из сотен кандидатов невозможно объективно выбрать достойного», – объяснил Тиунов свою позицию в фейсбуке.

Имя еще одного участника конкурсных «выборов» остается неизвестным. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе городской думы, согласно положению о конкурсе, информация о кандидатах публично не разглашается. О своем участии могут рассказывать только сами претенденты, если захотят.

Отметим, что фаворитом конкурса называется врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, но он еще не подал документы в аппарат ЕГД.

Прием заявок от желающих стать мэром уральской столицы продолжится до 22 января. После этого конкурсная комиссия из шести человек отберет кандидатов для представления депутатам городской думы, которые и примут окончательное решение, кто станет новым мэром. Кандидатам необходимо пройти два этапа: проверка документов и собеседование с конкурсной комиссией. Первое заседание, на котором произойдет отсев участников конкурса, состоится 26 января, а финальное голосование думы – 1 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

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