Новый мэр Екатеринбурга будет назначен 1 февраля

Екатеринбургская дума сегодня объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы города, освободившуюся после ухода Александра Высокинского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия начнет работу в январе. Со стороны администрации города в ней будут участвовать вице-спикер думы Виктор Тестов, председатель горизбиркома Вадим Антошин и глава муниципальной общественной палаты Александр Косинцев. Еще трех членов комиссии должен в ближайшее время утвердить губернатор Евгений Куйвашев.

Прием документов от желающих стать новым мэром Екатеринбурга стартует 11 января и продолжится по 22 января включительно. Первое заседание конкурсная комиссия проведет 26 января в 14:00 в старом зале заседаний городской думы. Финальное голосование депутатов за нового мэра состоится там же 1 февраля.

Напомним, согласно положению, отбор кандидатов проходит в два этапа. Сначала конкурсная комиссия проверяет документы на подлинность и соответствие должности главы города, затем проводит индивидуальные собеседования. Затем отобранные кандидатуры комиссия представляет на обсуждение думы. Окончательный выбор, кто станет новым мэром, делают депутаты.

Осенью 2018 года таким образом единогласно был утвержден в должности главы города Александр Высокинский, который был креатурой губернатора Евгения Куйвашева. Предполагается, что новым мэром Екатеринбурга станет Алексей Орлов, бывший первый зам Куйвашева, который перешел в мэрию и сейчас является исполняющим обязанности главы города. О готовящейся рокировке во власти в уральской столице было известно еще в октябре.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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