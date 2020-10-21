Губернатор Свердловской области меняет власть в Екатеринбурге

То, о чем несколько месяцев подряд писали некоторые СМИ и телеграм-каналы, ориентированные на политику, кажется, свершается – в Екатеринбурге меняется мэр. Причем автором инициативы выступает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который сам же в кресло мэра нынешнего главу города и посадил. Для того чтобы осуществить смену власти в столице Среднего Урала, Евгений Куйвашев решил вернуться к плану двухлетней давности: градоначальника планируется снова сделать из вице-губернатора – речь идет об Алексее Орлове. Все подробности – в материале «Нового Дня».

Что и откуда вытекает

Во вторник сразу несколько информационных агентств и телеграм-каналов опубликовали новость: глава Екатеринбурга Александр Высокинский теряет аппаратные позиции и свои управленческие перспективы. Говорится, что следующим главой уральской столицы станет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По данным РИА «Новый День», такое решение может прозвучать уже на следующей неделе.

Новостью, впрочем, происходящее не назовешь. В политических кругах Екатеринбурга прекрасно знают о давно обострившихся отношениях Высокинского и владельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, именуемого в медиа «авторитетным бизнесменом», координирующим соответствующую работу подконтрольных ему депутатов городской думы. Приз в этой борьбе за отставку Высокинского тоже известен – знаменитый екатеринбургский МУП «Водоканал».

Новость в другом. Судя по публикациям, губернатор Евгений Куйвашев, который долго колебался, наконец, принял решение о смене главы города. Трудно сказать, что побудило его занять активную позицию в этом вопросе (если, конечно, он пойдет до конца). Возможно, нужно успеть до начала активного этапа кампании по выборам депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области. А может, причина – сложности с праймериз «Единой России» на довыборах депутатов городской думы. Не исключены и иные варианты.

Решение губернатора выглядит в глазах экспертов неоднозначно потому, что Александр Высокинский все последние годы, включая и период работы мэром Екатеринбурга, являлся одним из ближайших соратников губернатора. Напомним, что именно Высокинский отвечал за проведение в Екатеринбурге всемирной выставки «Экспо-2020», главного проекта свердловских властей в тот период. И именно его кандидатуру на должность главы поддержал Евгений Куйвашев летом 2018 года, в период противостояния с тогдашним руководителем администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Причем Высокинский стал основным вариантом достаточно неожиданно. Первым вариантом, напомним, долгое время был тот самый Алексей Орлов, которого сегодня прочат в преемники главы города. Наконец, губернатор за весь период работы мэра ни разу публично не подвергал его серьезной критике, разве что недавно поставил ему на вид плохую работу по соблюдению масочного режима.

Тем не менее, по информации «Нового Дня», губернатор Свердловской области действительно на прошлой неделе был в Москве и поставил вопрос о смене мэра Екатеринбурга. По той же информации, единственным кандидатом сейчас от области является Алексей Орлов. По оценке большинства уральских политиков и экспертов, это профессионал, умеющий слышать и договариваться. В его окружении подтверждают, что Орлов согласится перейти в «серый дом», если ему поступит соответствующее предложение.

Есть только несколько обстоятельств, которые необходимо учитывать любому кандидату на должность мэра.

Все не то, чем кажется

Екатеринбург – город конфликтный. Все помнят противостояния Росселя и Чернецкого, Мишарина и Якоба, конфликты Куйвашева с Тунгусовым, полпредом Холманских, начальником ФСБ Вяткиным, митрополитом Кириллом. Сколько за время губернаторства Евгения Куйвашева ушло чиновников ниже рангом, сосчитать уже не так и просто. Речь идет о десятках.

При этом в течение первых 20 лет XXI века был только один период, в 2018-2019 годах, когда после смены власти в городе и избрания предложенного губернатором мэра все ветви власти пребывали в мире и согласии. Это равновесие не было долгим и в 2019 году вылилось в борьбу против мэра.

В чем причины? С одной стороны, по известным только ему резонам, губернатор региона отводит своим политическим менеджерам примерно два года политической жизни. Через два года после назначения главой администрации ушел из власти Владимир Тунгусов, столько же продержался предшественник Тунгусова Сергей Пересторонин, спустя два года попал в опалу Александр Высокинский, два года спустя существенно снизился, как говорят инсайдеры, аппаратный вес куратора внутренней политики вице-губернатора Сергея Бидонько. Видимо, это какие-то очень специфические особенности кадровой политики свердловского губернатора, отличающейся хаотичностью, а значит, и краткосрочностью принимаемых решений. Иначе и быть не может, если учесть хотя бы соотношение времени, которое проводит Евгений Куйвашев в Свердловской области и в Москве.

С другой стороны, все может быть и сложнее. Екатеринбург – финасово-промышленный хаб. Здесь представлены крупнейшие ФПГ как федерального, так и регионального уровней. Здесь сохраняется устойчивый спрос, в том числе и на рынке жилья. Судя по всему, именно этот рынок, а даже и не перспективы концессионирования МУП «Водоканал», стал одной из главных проблем Александра Высокинского. Примечательно, что в понедельник он провел брифинг, в ходе которого ответил на обвинения со стороны ряда застройщиков в срыве мэрией планов по достижению показателей в строительной отрасли. Мэр обратил внимание, что строительство жилья сегодня должно сопровождаться и развитием соответствующей инфраструктуры, то есть возведением школ, детских садов, поликлиник, магазинов шаговой доступности, парковок, всего того, без чего комфортный город немыслим. Объективно говоря, глава города в кои-то веки встал на сторону горожан, заинтересованных не только в возведении новых «каменных мешков», но и в комфортных условиях проживания в городе. По всей видимости, далеко не все строители согласны с этим. Бизнес – есть бизнес.

Не дать ли дорогу молодым?

Понять неопределенно обозначенное желание губернатора Евгения Куйвашева быть единственным арбитром в городе можно. Но понятно и другое – монополия в этом случае неминуемо ведет к появлению фаворитов и аутсайдеров, каждый из которых обладает финансовым и информационным ресурсом. «Синара», ЛСР, «Брусника», Prinzip свои интересы защитят. А вот как поведут себя те, кто помельче? Отсюда – постоянные и политические войны, жертвой которых становится в том числе и мэрия, последовательно лишенная основных полномочий в сфере градостроительства. Насколько все это оправданно в период очередного всплеска коронавирусной пандемии, пятикратного роста безработицы в течение полугода, роста закредитованности регионального бюджета с 2012 года в пять раз, дефицитности областного бюджета? Да и выборы в Госдуму уже не за горами.

Сможет ли Алексей Орлов, если он станет главой города, найти выход из замкнутого круга уральской политики, сможет ли он продержаться более двух лет, как раз до выборов губернатора Свердловской области – покажет время. Между тем в кулуарах бытует версия, что Евгений Куйвашев видит Алексея Орлова своим преемником. Если так, говорят слухмейкеры, не логичнее ли главе области составить компанию нынешнему главе города и дать дорогу молодым?

Екатеринбург, Александр Никифоров

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