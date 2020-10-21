Политологи о возможной смене власти в Екатеринбурге: «Проблема не в том, чтобы сместить Высокинского, а в том, кого назначить»

Уральские политологи с осторожностью высказываются о возможной рокировке главы Екатеринбурга. Опрошенные РИА «Новый День» эксперты признают, что над Александром Высокинским давно витала угроза досрочной отставки, но он был фигурой, которая устраивала если не всех, то большинство в свердловском истеблишменте. Потенциальная замена Высокинского на Алексея Орлова дает больше вопросов, чем ясности.

«Есть ощущение, что как минимум ведется информационная подготовка, чтобы закрепить в общественном мнении тезис «Высокинский досрочно покинет свою должность». Это заметно всем, но вопрос – кто стоит за этим. Насколько серьезно рассматривается вопрос об отставке, есть ли реальная подоплека переговоров элит или нет. Слухи комментировать бесполезно. Но широкое и массовое распространение такой информации дает понимание – что-то готовится. Но остается только догадываться, что», – прокомментировал политолог Александр Пирогов.

Он отметил, что слухи о возможной отставке Высокинского не всегда были беспочвенны. «Депутатский корпус, в котором есть сильная «кочетковская» группа депутатов, делал все, чтобы осложнить жизнь Высокинскому. Поводы были разные – мэрский отчет, принятие бюджета, отчеты администрации. Но каждый раз либо вмешивался губернатор, либо проходили крупные мероприятия, как, например, голосование по Конституции, когда все конфликты замораживались. Что-то всегда приходило на помощь Высокинскому и не давало его оппонентам осуществить свои замыслы. Сейчас эти слухи я воспринимаю как серьезную форму давления на Высокинского для достижения целей, успешной реализации планов, возможно, коммерческих. Часто слухи об отставке мэра связывают с борьбой за контроль Водоканала. Но является ли это реальной угрозой или следующим звеном цепочки информационной борьбы, я не знаю», – добавил собеседник агентства.

Еще один эксперт, Михаил Коробельников, считает, что объективных причин для снятия Высокинского с должности мэра Екатеринбурга нет. «О том, что Высокинского уберут, я слышу уже третий год, начиная с момента, как он стал главой. Да, он не отвечает многим требованиям, да, он не смог организовать качественную и бесконфликтную работу администрации. Но при этом развитие все равно идет. Все будет зависеть от политической воли людей, которые принимают решения.

Проблема не в том, чтобы его сместить, а в том, кого назначить. Звучали разные имена: Орлов, Пьянков, возвращение Кожемяко обсуждалось... Решение по смене главы милионника принимается не на уровне субъекта Федерации. Звучат фамилии Кочеткова, Терентьева, Цуканова. А почему не звучат Козицын, Алтушкин, фамилии федеральных застройщиков, у которых тоже здесь свои интересы? Если бы решение зависело от одного человека, оно бы давно было принято. И сравнивать с 2018 годом не надо: тогда кампания была не за, а против, надо было старую команду убрать. А теперь получается, что он объективно выгоден всем, и в стране ситуация не очень простая. За два года он так и не стал субъектом региональной политики. Повторюсь, все может быть, но это не решение уровня субъекта Федерации, это результат сложных взаимоотношений и переговоров», – говорит Коробельников.

Политолог Сергей Мошкин рассуждает, какие причины могут быть для решения уволить Высокинского: «Я знаю, что такие обсуждения ведутся, называются несколько вероятных фамилий, но пока все на уровне конспирологии, слухов, хотя дыма без огня не бывает. Высокинский пришел на пост мэра в город с поста вице-губернатора – как человек Куйвашева. Выбор пал на него во многом, потому что он политическую карьеру делал в городе, его рассматривали, как человека, который знает Екатеринбург, но очевидно, что в последнее время многие моменты стали не устраивать губернатора. Масла в огонь подливает практическая политика, довыборы в ЕГД, когда Высокинский оказался между молотом и наковальней. Ведь Высокинский сам вступил в «Единую Россию», он должен поддерживать кандидатов от этой партии, но они не его сторонники, и что делать? Встал на раскоряк, как говорят в народе.

Губернатор рассматривает по-прежнему лояльного человека, более жесткого хозяйственника. А Высокинского как хозяйственника никогда не позиционировали, как экономиста – да, но это кабинетная работа. С землей, с городом, то, с чем занимается муниципалитет, он отношений не имел – я имею в виду дороги, транспорт, стройку, коммунальное хозяйство. В этом его слабость – Высокинский очень умный и грамотный, но, видимо, на посту главы нужны другие качества и компетенции».

По поводу кандидатуры потенциального мэра Екатеринбурга – нынешнего первого вице-губернатора Алексея Орлова – политолог высказался так: «Он, безусловно, полностью человек губернатора, он его сюда привез, но надо ли это самому Орлову? Тоже серьезный вопрос – в логике чиновничьей иерархии это очевидное понижение. Ну и этот точно не знает городского хозяйства, даже у самого Куйвашева больше опыта, он был главой Тюмени».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

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