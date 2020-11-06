Слух дня: после нового года Екатеринбург увидит нового мэра

Положение мэра Екатеринбурга Александра Высокинского остается неустойчивым. Конфликты с гордумой, годами не решаемые проблемы в городском хозяйстве, откровенное неуважение граждан могут привести к тому, что Александр Геннадьевич сам может подать в отставку. Вероятно, это случится после довыборов в гордуму, которые назначены на 22 ноября.

Согласно действующей процедуре, утвердить отставку главы должны депутаты гордумы. После этого те же депутаты обязаны объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение вакантного кресла. Процесс это небыстрый. Если кулуарные слухи подтвердятся и Высокинский покинет свой пост в конце ноября, новый мэр появится в Екатеринбурге не раньше конца февраля 2021 года.

Напомним, как выбирали самого Высокинского. 19 июня 2018 года гордума объявила о назначении конкурса. Прием документов от желающих продлился с 25 июня по 6 июля, заявки подали 22 человека. Первый тур отбора состоялся 25 июля. Заключительное заседание конкурсной комиссии прошло 29 августа. А 5 сентября конкурсная комиссия Екатеринбурга рекомендовала гордуме тройку финалистов: вице-губернатора Александра Высокинского и вице-спикера областного парламента Виктора Маслакова, а также руководителя управления развития АО «Атомстройкомплекс» Надежду Абакумову. Затем 25 сентября новый состав гордумы единогласно утвердил кандидатуру Высокинского. Таким образом, вся конкурсная процедура заняла больше трех месяцев.

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

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