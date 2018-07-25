Список кандидатов в мэры Екатеринбурга сократился: один снялся, пять временно не допущены до собеседований

В Екатеринбурге сегодня состоялся первый тур отбора кандидатов на должность главы города. Конкурсная комиссия рассмотрела документы 22 претендентов и назначила даты собеседований с ними. Окончательный «шорт-лист», за который предстоит голосовать думе, будет представлен в конце августа. Как сообщил РИА «Новый День» секретарь комиссии Илья Захаров, пять кандидатов пока не допущены до собеседований. Это журналист Антон Дербенев, юрист Андрей Еланцев, предприниматели Елена Лузина и Валерий Хаданович, доцент УГГУ Виктор Карпов.

Как уточнил корреспонденту агентства зампредседателя комиссии Виктор Тестов, Карпов не принес копию паспорта, а это главный документ, который подтверждает возраст и гражданство кандидата. Остальные четверо не предоставили справки об отсутствии судимости. Комиссия предоставила этим кандидатам срок до 17 часов 31 июля донести недостающие документы, чтобы продолжить участие в конкурсе. При этом общий список претендентов на пост мэра сократился до 21 человека, так как Оксана Михайлецкая отозвала свою кандидатуру, – сообщил «Новому Дню» Илья Захаров.

Конкурсные собеседования будут проходить 1, 2 и 3 августа с 9 часов утра. Выступления кандидатов назначаются в алфавитном порядке. В первые два дня комиссия будет заслушивать по семь человек, в третий – всех оставшихся. Напомним, по регламенту конкурса, каждый кандидат в течение 15 минут должен представить свое видение развития Екатеринбурга, а также выдержать экзамен на знание законов и правовых актов. Все собеседования будут проводиться в небольшом кабинете №459 на четвертом этаже администрации города. Виктор Тестов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос технической организации интернет-трансляции выступлений кандидатов. «Мы провели два закрытых заседания, поскольку члены комиссии работали с персональными данными кандидатов. Но собеседования будут проходить в открытом формате, чтобы выступления кандидатов увидели все желающие», – пояснил врио главы города. Добавим, что сегодня также определилась дата решающего заседания конкурсной комиссии, где будет принято решение по окончательному списку кандидатов, рекомендованных городской думе. Заседание пройдет 29 августа в 10 часов утра. Заключительное голосование за избрание нового главы Екатеринбурга состоится на первом заседании городских депутатов, избранных 9 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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