На пост главы Екатеринбурга претендуют 22 человека: чиновники, юристы, журналисты, массажисты

В Екатеринбурге завершился прием заявлений на конкурсный отбор кандидатов на должность главы города. Как сообщил РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, всего зарегистрировано 22 участника конкурса. Последний претендент принес документы за пять минут до закрытия комиссии.

Полный список кандидатов в мэры Екатеринбурга выглядит так:

Андрей Альшевских, депутат Госдумы

Максим Котляров, профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК

Надежда Абакумова, юрист

Сергей Зыков, глава Союза малого и среднего бизнеса Екатеринбурга, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа»

Антон Дербенев, журналист

Алексей Кожемяко, первый замглавы администрации Екатеринбурга

Лариса Ладушкина, общественница, юрист

Валерий Хаданович, директор «Горнопромышленной финансовой компании Урала»

Аркадий Халявин, руководитель НКО «Граждане России – за закон» (ГРОЗА)

Алексей Прядеин, начальник департамента экономики мэрии Екатеринбурга

Дмитрий Москвин, политолог, урбанист, основатель «Комитета городского пруда»

Александр Чукавин, директор ООО УК «Бизнес-центр «Посадкая, 21»

Игорь Широков, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС»

Виктор Карпов, доцент Уральского государственного горного университета

Александр Высокинский, вице-губернатор Свердловской области

Елена Лузина, гендиректор туристической компании «Урал Лайн»

Сергей Зацарный, сотрудник ООО «Методика», специалист по массажу

Виктор Маслаков, вице-спикер свердловского Заксобрания, доктор экономических наук, ректор УрГАУ

Евгений Лоскутов, гендиректор ООО «Институт проектирования и экспертиз «Ин Проэкс»

Андрей Еланцев, юрист, индивидуальный предприниматель

Юрий Зименко, заместитель директора общества «Кулинар»

Оксана Михайлецкая, индивидуальный предприниматель

Напомним, конкурс будет проходить в два этапа. В первом туре конкурсная комиссия проверяет подлинность документов и отбирает кандидатов по критериям, прописанным в положении. 25 июля с 10 часов утра начнутся индивидуальные собеседования с претендентами на пост мэра. Каждый кандидат в течение 15 минут должен представить свое видение развития Екатеринбурга, а также выдержать экзамен комиссии на знание законов и правовых актов. Все заседания конкурсной комиссии будут проходить в кабинете 459 на четвертом этаже администрации города.

После второго тура комиссия пишет рекомендацию к каждому участнику конкурса и представляет кандидатуры на суд городской думы. Заключительное голосование состоится на первом заседании думы, избранной на выборах 9 сентября. Если депутаты проголосуют против всех кандидатов (их должно быть не менее двух), тогда конкурс назначается повторно, но персональный состав комиссии при этом не меняется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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