За Пьянковым снова пришли – у главы совета директоров «Облкоммунэнерго» проходят обыски

У бывшего министра госимущества Свердловской области, который ныне возглавляет совет директоров АО «Облкоммунэнерго» Алексея Пьянкова проходят обыски. Силовики работают по месту жительства в элитном жилом комплексе «Тихвин» и в рабочем кабинете экс-главы МУГИСО, сообщают СМИ. В пресс-службе АО «Облкоммунэнерго» корреспонденту «Нового Дня» заявили, что никаких оперативных мероприятий на предприятии не проводится. «У нас никаких обысков не проводится, спокойная, рабочая атмосфера», – сказали «Облкоммунэнерго».

Портал 66.ру со ссылкой на собственные источники в силовых кругах сообщает, что представители регионального управления Следственного комитета России и областного управления ФСБ России задержали не менее 10 человек, которые могут быть связаны с делом МУГИСО, включая нынешнего первого замминистра Елену Николаеву. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Самого Пьянкова, как и его бывшего заместителя Артема Богачева, разыскивают.

Напомним, уголовное дело против руководства МУГИСО было возбуждено еще в апреле 2016 года. Обвиняемыми тогда проходили бывший министр Алексей Пьянков и два его заместителя – Артем Богачев и Константин Никаноров. Дело было возбуждено по «коррупционной» статье – из-за сделки по выкупу особняка на Репина, 5с, который сразу же снесли в рамках подготовки территории Центрального стадиона к ЧМ-2018. По версии следствия, здание было продано по завышенной стоимости, а чиновники министерства получили за это «откат» в размере 31,5 миллиона рублей.

Спустя некоторое время Пьянкова выпустили под залог, а еще позднее – в сентябре 2019 года бывший замминистра по управлению госимуществом Свердловской области Константин Никаноров признался, что оговорил своего шефа в угоду следствию. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предлагал бывшему министру вернуться на пост главы МУГИСО, но тот отказался, сообщив, что сделает это, лишь когда с него снимут обвинения. Вместо этого Пьянков получил пост в акционерном обществе «Облкоммунэнерго», которое входит в структуру корпорации «СТС». Ее возглавляют бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, появление которых в регионе связывают с приходом Куйвашева к руководству области.

Не так давно в Екатеринбурге всерьез обсуждали, что Алексей Пьянков может получить пост главы города и прийти на смену Александру Высокинскому. Однако в итоге мэром стал Алексей Орлов.

Эксклюзивное интервью Пьянкова «Новому Дню», которое экс-министр дал агентству спустя год после возбуждения в отношении него уголовного дела, читайте по ссылке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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