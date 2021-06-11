Пьянкову и его бывшим коллегам предъявлены обвинения в создании ОПГ

Бывшему главе министерства госимущества Свердловской области, председателю совета директоров АО «Облкоммунэнерго», советнику губернатора региона Алексею Пьянкову и его замам Артему Богачеву и Константину Никанорову, а также еще восьмерым предъявлено обвинение за растрату государственной собственности и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает «Коммерсант». По данным издания, к пяти эпизодам коррупции в особо крупном размере добавились еще десять по вышеупомянутым статьям. Кроме того, Пьянкову вменяют создание ОПГ – организованной преступной группы, которая действовала на территории региона в течение пяти лет, с 2012 по 2016 гг. Причем в группу входили сам экс-министр и его замы, подчиненные, адвокаты, а еще родственники некого близкого друга Алексея Пьянкова.

«По версии следствия, при совершении преступлений ими использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз. Результатом деятельности группы Пьянкова. по данным следствия, стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия», – передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в СКР.

Расследованием дела занимается Четвертое (главное) следственное управление СК России. Официально там не комментируют ход дела. Известно, что сегодня сразу в нескольких районных судах Екатеринбурга и городов области пройдут заседания по ходатайству следователей об аресте участников ОПГ на время расследования.

Напомним, уголовное дело в отношении Пьянкова было возбуждено более пяти лет назад по «коррупционной» статье. Тогда поводом для внимания силовиков к чиновникам МУГИСО стала сделка по выкупу особняка на Репина, 5с, который сразу же снесли в рамках подготовки территории Центрального стадиона к ЧМ-2018. По версии следствия, здание было продано по завышенной стоимости, а чиновники министерства получили за это «откат» в размере 31,5 миллиона рублей.

Спустя некоторое время Пьянкова выпустили из СИЗО под залог, а еще позднее – в сентябре 2019 года бывший замминистра по управлению госимуществом Свердловской области Константин Никаноров признался, что оговорил своего шефа в угоду следствию. Губернатор Евгений Куйвашев предлагал бывшему министру вновь возглавить МУГИСО, однако тот отказался, сообщив, что не примет предложения, пока с него не снимут все, по его мнению, несправедливые обвинения. Тогда же Пьянков получил пост в акционерном обществе «Облкоммунэнерго», которое входит в структуру корпорации «СТС». Ее возглавляют бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, появление которых в регионе связывают с приходом Куйвашева к руководству области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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