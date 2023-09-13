Главный свидетель по делу МУГИСО Сиволап ушел из колонии на СВО и пропал без вести

Главный свидетель обвинения по т.н. делу МУГИСО, коммерсант Виталий Сиволап пропал без вести, предположительно погиб в зоне СВО.

Источники «Нового Дня» сообщают, что на фронт Сиволап ушел в составе ЧВК «Вагнер» из колонии, в которой отбывал 15-летний срок за убийство судебного пристава Сергея Дмитриева. Напомним, в сентябре 2016 года Сиволап бросил из окна бутылку из-под виски при попытке ареста его Range Rover за долги, попав в голову Дмитриева.

Несколько лет назад Сиволап стал одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков (сейчас он тоже находится в зоне СВО). Основополагающий эпизод этого уголовного дела – выкуп властями по завышенной стоимости особняка под снос на улице Репина, 5с, в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

По мнению опрошенных «Новым Днем» адвокатов, исчезновение или гибель главного свидетеля не только не улучшат положение Пьянкова, но, напротив, могут его усугубить. «В случае если допросить свидетеля в суде невозможно, например, если он умер, оглашаются его показания, данные в ходе следствия, и принимаются на веру», – отметили сразу два собеседника агентства в юридических кругах.

Но вот нахождение на фронте самого Пьянкова делает ситуацию довольно непредсказуемой. «Если в обвинении фигурирует статья 210 УК «Создание ОПГ» или взятка больше 1 млн рублей, то срок давности по этим статьям составляет 15 лет и истечет еще нескоро. Но поскольку обвиняемый находится на СВО, все настолько непредсказуемо, что прогноз сделать практически невозможно. Пока он не вернется, судить его нельзя», – сказал один собеседник агентства. Другой добавил, что после возвращения Пьянкова защита может поднять вопрос о полном или частичном освобождении его от уголовной ответственности как участника боевых действий.

Как уже сообщал «Новый День», бывшему министру вменили в вину создание ОПГ, которая действовала с 2012 по 2016 год, когда он возглавлял МУГИСО. Группа, по данным следствия, брала взятки в особо крупном размере, злоупотребляла служебными полномочиями и растратила государственное имущество в особо крупном размере. Дело остановилось в 2022 году на стадии ознакомления обвиняемых с материалами. Именно в этот момент Пьянков, выпущенный под залог, уехал в зону СВО. Когда призывная комиссия, мобилизовавшая экс-министра, узнала о его уголовном деле, она отменила решение о призыве. Пьянков подал на нее иск с требованием отменить решение об отмене мобилизации. Суд он проиграл, но в Екатеринбург не вернулся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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