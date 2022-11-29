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Вторник, 29 ноября 2022, 11:02 мск

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Экс-глава МУГИСО ушел на фронт

Бывший глава министерства по управлению государственным имуществом в Свердловской области Алексей Пьянков ушел добровольцем на фронт, сообщает портал 66.ру. По информации издания, он сделал это за несколько дней до окончания срока ознакомления с материалами уголовного дела, по которому проходит главным обвиняемым.

Напомним, Пьянкову вменяют в вину создание ОПГ, которая действовала с 2012 по 2016 годы, когда он возглавлял МУГИСО. Группа, по данным следствия, брала взятки в особо крупном размере, злоупотребляла служебными полномочиями и растрачивала государственное имущество в особо крупном размере.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Дело МУГИСО

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