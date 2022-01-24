российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 января 2022, 11:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

СК: расследование уголовного дела экс-главы МУГИСО еще не закончено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова все еще не завершилось. Им занимается Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ.

Об этом сообщили в СК в ответ на запрос ТАСС. «ГСУ СК России в настоящее время продолжает расследование интересующего вас дела», – заявили в ведомстве. Данные предварительного следствия не разглашаются.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело в отношении Пьянкова и еще нескольких сотрудников МУГИСО было возбуждено в 2016 году по «коррупционной» статье, несколько месяцев министр провел под арестом. Следователей заинтересовала сделка по выкупу особняка на Репина, 5с, который снесли в рамках подготовки территории Центрального стадиона к ЧМ-2018. По версии следствия, здание было продано по завышенной стоимости, а чиновники МУГИСО получили за это «откат» в размере 31,5 миллиона рублей.

В июне 2021 года Алексею Пьянкову (ныне – советнику губернатора) и его бывшим замам Артему Богачеву и Константину Никанорову, а также еще восьмерым фигурантам было предъявлено обвинение за растрату государственной собственности и злоупотребление должностными полномочиями, сообщал «Коммерсант». К пяти эпизодам коррупции добавились еще десять по вышеупомянутым статьям. Кроме того, Пьянкову вменяют создание ОПГ – организованной преступной группы, которая действовала на территории региона в течение пяти лет, с 2012 по 2016 гг. Тогда же губернатор Евгений Куйвашев заявил журналистам: «Я к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше. Уверен, что по истечении 6 лет наши правоохранительные органы разберутся и поставят в этом вопросе точку».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Дело МУГИСО

Куйвашев прокомментировал внезапное «появление из шкафа» дела МУГИСО / Все участники дела экс-министра Пьянкова остались на свободе / Пьянкову и его бывшим коллегам предъявлены обвинения в создании ОПГ / За Пьянковым снова пришли – у главы совета директоров «Облкоммунэнерго» проходят обыски / «Стучи или сиди». Разбираем очевидные нестыковки второго дела МУГИСО и кто за ним стоит / «Я буду говорить!» Главный свидетель по делу МУГИСО готовится издать разоблачительный дневник (ДОКУМЕНТЫ) / «Это были деньги предприятия»: бизнесмен Сиволап раскрыл подробности дачи взятки по громкому «делу МУГИСО» / Денег не нашли, особняк был продан законно, а следователя мы привлечем – заявления адвокатов Пьянкова и Богачева по делу экс-главы МУГИСО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Дело МУГИСО,