СК: расследование уголовного дела экс-главы МУГИСО еще не закончено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова все еще не завершилось. Им занимается Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ.

Об этом сообщили в СК в ответ на запрос ТАСС. «ГСУ СК России в настоящее время продолжает расследование интересующего вас дела», – заявили в ведомстве. Данные предварительного следствия не разглашаются.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело в отношении Пьянкова и еще нескольких сотрудников МУГИСО было возбуждено в 2016 году по «коррупционной» статье, несколько месяцев министр провел под арестом. Следователей заинтересовала сделка по выкупу особняка на Репина, 5с, который снесли в рамках подготовки территории Центрального стадиона к ЧМ-2018. По версии следствия, здание было продано по завышенной стоимости, а чиновники МУГИСО получили за это «откат» в размере 31,5 миллиона рублей.

В июне 2021 года Алексею Пьянкову (ныне – советнику губернатора) и его бывшим замам Артему Богачеву и Константину Никанорову, а также еще восьмерым фигурантам было предъявлено обвинение за растрату государственной собственности и злоупотребление должностными полномочиями, сообщал «Коммерсант». К пяти эпизодам коррупции добавились еще десять по вышеупомянутым статьям. Кроме того, Пьянкову вменяют создание ОПГ – организованной преступной группы, которая действовала на территории региона в течение пяти лет, с 2012 по 2016 гг. Тогда же губернатор Евгений Куйвашев заявил журналистам: «Я к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше. Уверен, что по истечении 6 лет наши правоохранительные органы разберутся и поставят в этом вопросе точку».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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