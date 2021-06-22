Куйвашев прокомментировал внезапное «появление из шкафа» дела МУГИСО

Сегодня на брифинге по итогам заседания антиковидного оперштаба губернатор Евгений Куйвашев согласился прокомментировать ситуацию с «делом МУГИСО», которое, казалось, было забыто, но недавно снова появилось в повестке.

«В начале июня дело МУГИСО вытащили из шкафа. Оно появляется и пропадает. С чем это связано?» – спросили губернатора журналисты. «Я не буду тут гадать, с чем это связано или нет. Я к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше. Уверен, что по истечении 6 лет наши правоохранительные органы разберутся и поставят в этом вопросе точку», – ответил Куйвашев.

Напомним, 11 июня сразу в нескольких районных судах Екатеринбурга и городов области были приняты решения об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых. Среди подозреваемых – бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков, его бывшие замы Артем Богачев и Константин Никаноров, действующий первый замглавы МУГИСО Елена Николаева, и. о. директора ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карина Горностаева, адвокаты и родственники близкого друга Пьянкова. Всех участников дела 10 и 11 июня задержали силовики в ходе обысков.



Экс-министру Алексею Пьянкову и десяти его предполагаемым сообщникам вменяются растрата госимущества (ст. 160 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Также экс-министра обвиняют в создании ОПГ – организованной преступной группы, которая действовала на территории региона в течение пяти лет, с 2012 по 2016 годы. Расследованием дела занимается Четвертое (главное) следственное управление СК России. Тем не менее, все фигуранты остались на свободе, для них избраны более мягкие меры пресечения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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