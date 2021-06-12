Все участники дела экс-министра Пьянкова остались на свободе

Фигуранты «дела МУГИСО», которым вменяются многомиллионные хищения и взятки, на время расследования останутся на свободе. Накануне сразу в нескольких районных судах Екатеринбурга и городов области были приняты решения об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.

Среди подозреваемых – бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков, его бывшие замы Артем Богачев и Константин Никаноров, действующий первый замглавы МУГИСО Елена Николаева, и. о. директора ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карина Горностаева, адвокаты и родственники близкого друга Пьянкова. Всех участников дела 10 и 11 июня задержали силовики в ходе обысков.



Первому заместителю министра Елене Николаевой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (три эпизода по ч. 3. ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вчера поздно вечером Кировский районный суд Екатеринбурга назначил чиновнице ограничение в виде запрета определенных действий, сообщает 66.RU. Николаевой запрещено посещать МУГИСО и общаться с другими обвиняемыми по делу. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

По данным издания «Коммерсант-Урал», остальным фигурантам суды назначили запрет определенных действий либо отправили под домашний арест. Под подписку о невыезде отпущены экс-министр Алексей Пьянков и его бывший заместитель Артем Богачев.

Напомним, Алексею Пьянкову и десяти его предполагаемым сообщникам вменяются растрата госимущества (ст. 160 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Также экс-министра обвиняют в создании ОПГ – организованной преступной группы, которая действовала на территории региона в течение пяти лет, с 2012 по 2016 годы. Расследованием дела занимается Четвертое (главное) следственное управление СК России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

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