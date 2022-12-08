Сбежать на СВО от уголовки: адвокаты рассказали, почему схема работает не для всех

Уже два уральца, которые находятся под следствием по громким уголовным делам, отправились в зону СВО. Это бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков и руководитель Союза десантников Евгений Тетерин. Но ждать, что практика примет массовый характер, не стоит. Об этом сказали несколько опрошенных «Новым Днем» юристов и адвокатов. Главная причина в том, что избежать уголовного преследования, отправившись воевать, получится не у всех.

«Есть стандартная уловка, связанная с затягиванием расследования уголовного дела. Человек, уехавший в зону СВО, становится недоступен для следователя. И тут начинаются противоречия Уголовно-процессуального кодекса РФ и ненаписанного патриотического законодательства. По УПК ты можешь покинуть место проживания только с согласия следователя. Но в СМИ не пишут, как нарушителей условий подписки о невыезде привлекли к ответственности за отъезд в зону СВО», – рассказывает «Новому Дню» адвокат Иван Кадочников.

Впрочем, часть людей ничего не нарушают, они отправляются воевать, получив повестку из военкомата, поставив в известность следствие, соответственно, им идут навстречу. «Пока они в зоне СВО, дело приостанавливается. Потом оно будет возобновлено», – говорит один из опрошенных агентством адвокатов, попросивший не называть его имени.

Впрочем, и тут есть нюансы. «По указу президента, мобилизация идет по условиям контракта. С точки зрения УПК, если человек находится под подпиской о невыезде и отправляется в зону СВО, это все равно нарушение. Те, кто идут добровольцами, 100% нарушают», – отмечает Кадочников.

В ситуации с Алексеем Пьянковым, уголовное дело в отношении которого расследуется уже несколько лет, может случиться, что по нему выйдут сроки давности. С Евгением Тетериным такое менее вероятно – там срок давности 15 лет. Тем не менее некоторые адвокаты, пользуясь ситуацией, предлагают своим клиентам подобную схему, обещая либо вообще прекращение преследования, либо благосклонность суда к тому, кто вернулся из зоны боевых действий.

«Но ни первого, ни второго, скорее всего, не будет. В первом случае суд или следователь просто приостановит производство по делу, а потом точно так же его возобновит. Процент тех, у кого срок давности истечет, пока идет спецоперация, невелик. По остальным суд, конечно, может учесть, что человек проливал кровь за Родину, но это точно не будет условное наказание. Судебная система постоянно сталкивается с подобного рода уловками подсудимых и всегда индивидуально рассматривает уголовные дела», – добавляет Кадочников.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»