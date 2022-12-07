Находящийся под судом лидер уральских десантников уехал в ДНР

Председатель Союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин, находившийся под подпиской о невыезде, сегодня не явился на заседание суда по собственному уголовному делу – он уехал в ДНР.

Сегодня в Верх-Исетском суде была зачитана справка, согласно которой Тетерин является представителем свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой в ДНР и находится там с 22 ноября. Адвокат попросил перенести суд на следующий год, чтобы продолжить процесс после возвращения фигуранта. Но судья согласилась отложить заседание только до 29 декабря, сообщает ЕАН.

Пресс-секретарь Татьяны Мерзляковой Виктор Вахрушев не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Напомним, председатель Союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин был задержан по подозрению в коррупционном преступлении 18 ноября 2021 года. В тот же день его арестовали. 30 июня 2022 года его перевели из СИЗО под домашний арест. Тетерина обвиняют по статье 291.1 УК РФ «Посредничестве при передаче взятки».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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