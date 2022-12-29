Уехавший в зону СВО десантник Тетерин сегодня появился на заседании по своему делу

Председатель Союза десантников по УрФО Евгений Тетерин, который находился под следствием по делу о взятке и месяц назад уехал в зону СВО, сегодня неожиданно появился на заседании суда по своему делу.

В суде Тетерин заявил, что не понимает, «почему его потеряли и едва не объявили в розыск». ЦВО выступило с просьбой отложить суд на три месяца, о том же просила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Адвокат Тетерина сказал, что юридически подобные моменты не регламентированы, но сегодня – «другие реалии», сообщает ЕАН. Посовещавшись, суд перенес заседание на 14 апреля – тогда у Тетерина должен закончиться контракт.

Напомним, Евгений Тетерин находится под следствием с ноября 2021 года. Его обвиняют по статье 291.1 УК РФ «Посредничестве при передаче взятки». 30 июня 2022 года суд перевел Тетерина из СИЗО под домашний арест. 7 декабря на заседании в Верх-Исетском суде выяснилось, что Тетерин является специальным представителем свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой в ДНР и находится там с 22 ноября. Позже Мерзлякова заявила: «Я считаю, что мобилизация сегодня самая важная причина, по которой человек может не прийти на слушания. Еще раз говорю, это мой выбор, другого варианта я не видела. Евгений Павлович на первом этапе сильно справился с поставленной задачей. Он ездит без сопровождения, без спецназовцев», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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