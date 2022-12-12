Омбудсмен: «Мобилизация – причина, по которой подследственный может не прийти на слушания»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила, что руководитель Союза десантников Евгений Тетерин, которого обвиняют во взяточничестве, работает на Донбассе как ее представитель.

«Он находится за судом. Я писала ходатайство в суд, чтобы перенесли слушания, суд остался при своем и провел предварительное слушание. Я считаю, что мобилизация сегодня самая важная причина, по которой человек может не прийти на слушания. Еще раз говорю, это мой выбор, другого варианта я не видела. Евгений Павлович на первом этапе сильно справился с поставленной задачей. Он ездит без сопровождения, без спецназовцев», – сказала она.

Напомним, Евгений Тетерин находится под следствием с ноября 2021 года. Его обвиняют по статье 291.1 УК РФ «Посредничестве при передаче взятки». 30 июня 2022 года суд перевел Тетерина из СИЗО под домашний арест.

Ранее юристы и адвокаты объясняли «Новому Дню», что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, подследственные могут покинуть место проживания только с согласия следователя, и неизвестно, соблюдал ли это правило Евгений Тетерин, равно как и экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков, которого обвиняют в создании ОПГ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Елена Сычева

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