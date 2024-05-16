Прокуратура обжаловала приговор главному десантнику Урала Евгению Тетерину

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга подала апелляцию на приговор председателю Союза десантников УрФО Евгению Тетерину. Он был признан виновным в посредничестве при получении взятки, но освобожден от наказания в виде 9 лет колонии в связи с прохождением службы в зоне СВО.

Как сообщает «Коммерсант Урал», прокуратура обжалует приговор на том основании, что Тетерин незаконно поступил в вооруженные силы РФ на время судебных разбирательств.

«Прокуратура подала апелляцию в связи с тем, что он был незаконно призван в Вооруженные силы Российской Федерации в период судебных разбирательств, согласно ст.4 «О порядке прохождения военной службы». Ст.5 того же положения говорит, что ответственность лежит на должностных лицах, в нашем случае на Министерстве обороны», – прокомментировал изданию адвокат десантника Дмитрий Бушухин. Он подчеркнул, что Евгений Тетерин поступил в войска по контракту.

Как ранее писал «Новый День», Евгений Тетерин находился под следствием с ноября 2021 года, в отношении него возбуждено дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество при передаче взятки». В июне 2022 года суд перевел Тетерина из СИЗО под домашний арест, а 7 декабря стало известно, что он уехал на Донбасс – спецпредставителем свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Позже Мерзлякова заявила: «Я считаю, что мобилизация сегодня самая важная причина, по которой человек может не прийти на судебные слушания. Еще раз говорю, это мой выбор, другого варианта я не видела. Евгений Павлович на первом этапе сильно справился с поставленной задачей». В январе 2024 года Тетерин снова появился в суде. Тогда выяснилось, что за время службы он получил звание старшего лейтенанта и был награжден медалью «За храбрость».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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