Приговор десантнику-участнику СВО оставили без изменений

Свердловский областной суд оставил в силе приговор председателю Союза десантников УрФО Евгению Тетерину, который был признан виновным в посредничестве при получении взятки, но освобожден от наказания в виде 9 лет колонии в связи с прохождением службы в зоне СВО.

«Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционных представления и жалобы, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Как ранее писал «Новый День», Евгений Тетерин находился под следствием с ноября 2021 года, в отношении него было возбуждено дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество при передаче взятки». В июне 2022 года суд перевел Тетерина из СИЗО под домашний арест, а 7 декабря стало известно, что он уехал на Донбасс – спецпредставителем свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. В январе 2024 года Тетерин снова появился в суде. Тогда выяснилось, что за время службы он получил звание старшего лейтенанта и был награжден медалью «За храбрость».

16 апреля 2024 года Тетерин был приговорен к 9 годам колонии, но освобожден от наказания на основании ст. 80.2 УК РФ – «в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время». 16 мая прокуратура подала апелляцию в связи с тем, что, по ее мнению, Тетерин был призван в Вооруженные силы Российской Федерации незаконно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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