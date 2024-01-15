Главный десантник Урала вернулся из зоны СВО. Сейчас его судят (ФОТО)

Лидер Союза десантников Урала Евгений Тетерин, которого обвиняют в посредничестве при получении взятки, вернулся из зоны СВО и сегодня появился в суде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании выяснилось, что за время своего отсутствия Тетерин дослужился до старшего лейтенанта и был награжден медалью «За храбрость».

Напомним, Евгений Тетерин с ноября 2021 года находился под следствием, в отношении него возбуждено дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество при передаче взятки».

30 июня 2022 года суд перевел Тетерина из СИЗО под домашний арест, а 7 декабря стало известно, что он уехал на Донбасс – спецпредставителем свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Ранее юристы и адвокаты объясняли «Новому Дню», что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, подследственные могут покинуть место проживания только с согласия следователя. 29 декабря 2022 года Тетерин неожиданно лично появился в суде и вместе с адвокатом добился переноса заседания на несколько месяцев. Сейчас рассмотрение дела возобновлено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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