российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 ноября 2021, 10:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге задержали главу Уральского союза десантников Евгения Тетерина

Фото: Общественная палата Свердловской области

Член свердловской общественной палаты, председатель Союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. По некоторым данным, речь идет об уголовном деле по статье 291.1 УК РФ «Посредничестве при передаче взятки». Как сообщают «Вечерние ведомости», Тетерин был задержан сотрудниками ФСБ еще 16 ноября на двое суток, а дело расследуется в отделе по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

В следственном комитете «Новому Дню» подтвердили информацию о задержании афганца-общественника. «Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается», – прокомментировали в ведомстве.

Сегодня Ленинский районный суд в 13:00 изберет меру пресечения для Тетерина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,