В Екатеринбурге задержали главу Уральского союза десантников Евгения Тетерина

Член свердловской общественной палаты, председатель Союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. По некоторым данным, речь идет об уголовном деле по статье 291.1 УК РФ «Посредничестве при передаче взятки». Как сообщают «Вечерние ведомости», Тетерин был задержан сотрудниками ФСБ еще 16 ноября на двое суток, а дело расследуется в отделе по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

В следственном комитете «Новому Дню» подтвердили информацию о задержании афганца-общественника. «Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается», – прокомментировали в ведомстве.

Сегодня Ленинский районный суд в 13:00 изберет меру пресечения для Тетерина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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