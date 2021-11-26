Главу Уральского союза десантников Евгения Тетерина оставили под стражей

Апелляционную жалобу Евгения Тетерина не удовлетворили, меру пресечения оставили без изменений.

Председатель местного Союза десантников Евгений Тетерин заключен под стражу до 30 декабря 2021 года. Его обвиняют по статье 291.1 УК РФ «Посредничестве при передаче взятки». Сегодня в Свердловском областном суде рассматривали апелляцию – адвокат Тетерина просил изменить меру пресечения и отправить Тетерина под домашний арест. Он просил принять во внимание проблемы со здоровьем у обвиняемого и принять во внимание отсутствие прямых доказательств и экспертиз. Однако суд апелляционную жалобу не удовлетворил.

Как ранее писал «Новый День», адвокат Дмитрий Бушухин говорил, что заключение под стражу – это попытка надавить на Тетерина, чтобы он совершил чистосердечное признание.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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