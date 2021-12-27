Главного десантника Екатеринбурга закрыли еще на два месяца

Председателя свердловского Союза десантников Евгения Тетерина оставили в СИЗО еще на два месяца – меру пресечения ему сегодня продлил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ст.291.1 УК РФ).

Ранее адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин рассказал «Новому Дню», что его доверителя обвиняют в посредничестве при передаче взятки неустановленному должностному лицу федеральной налоговой службы около года назад. «Все четыре фигуранта факт передачи денег отрицают, – пояснил Бушухин. – Следствие считает это намерением передачи взятки. В реальности нет ни предмета взятки денежных средств, ни лица должностного следствием не установлено».

В СИЗО Тетерин находится с середины ноября, адвокат пытался убедить суд смягчить меру пресечения и отправить подзащитного под домашний арест, ссылаясь и на состояние здоровья главного десантника, и на отсутствие в деле прямых доказательств и экспертиз, но апелляция не удалась.

Сам Тетерин прокомментировал уголовное дело так: «При таком подходе можно полстраны посадить. Какая это экономическая статья? Я считаю, что бред».

Екатеринбург, Елена Сычева

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