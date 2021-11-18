Главу союза десантников Евгения Тетерина заключили под стражу на 1 месяц и 15 суток

Евгению Тетерину – главе областного союза десантников, назначили меру пресечения. Он проведет в СИЗО 1 месяц и 15 суток – до 30 декабря.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат обвиняемого Дмитрий Бушухин, Тетерина обвиняют в посредничестве при передаче взятки неустановленному должностному лицу федеральной налоговой службы. Несмотря на то, что данный случай, по версии следствия, произошел год назад, дело почему-то возбудили только 1 ноября этого года.

«Все четыре фигуранта факт передачи денег отрицают, – пояснил Бушухин. – Следствие считает это намерением передачи взятки. В реальности нет ни предмета взятки денежных средств, ни лица должностного следствием не установлено».

Взятка, по словам адвоката, якобы должна была пойти на решение вопросов по налоговым нарушениям. Руководитель ООО «Шабровский карьер», по версии следствия, дал взятку должностному лицу налоговой службы. Сумма взятки – 4,5 миллиона, из которых только один миллион был передан в прошлом году.

«Сегодня было вынесено решение о заключении под стражу, завтра мы подадим апелляционную жалобу по этому решению, – сказал Бушухин. – Мой подзащитный вину не признает и вообще с трудом представляет, что происходит. Я считаю, что заключение под стражу – это чисто психологическое давление, потому что никто из фигурантов не признает, что такие деньги передавались, так какие-то разговоры были из контекста вырванные».

Как ранее писал «Новый День», заседание по мере пресечения для Евгения Тетерина было закрыто от прессы.

Екатеринбург, Новый День, Мария Зыкова

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