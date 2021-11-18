Суд по делу Евгения Тетерина закрыли от прессы

Заседание по делу Евгения Тетерина – главы областного союза десантников, закрыли от прессы. Ранее это предложил адвокат обвиняемого, а следователь и прокурор поддержали, сославшись на тайну следствия и неразглашение медицинской тайны.

Журналисты ждут оглашения меры пресечения в коридоре Ленинского суда. Как ранее писал «Новый День», Евгения Тетерина обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Сам подсудимый называет своё задержание бредом. «Так полстраны можно посадить!» – сказал он журналистам.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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