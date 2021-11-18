Начался суд по делу Тетерина. Адвокат обвиняемого попросил закрыть заседание от прессы (ФОТО)

В Ленинском суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу лидера областного союза десантников Евгения Тетерина, который обвиняется в посредничестве при передаче взятки.

До начала заседания Тетерин сказал журналистам: «При таком подходе можно полстраны посадить. Какая это экономическая статья? Я считаю, что бред».

Само заседание началось с просьбы адвоката Тетерина об удалении прессы из зала суда.

Следователь по делу согласился с адвокатом и ходатайствовал о закрытии судебного заседания, опираясь на закон о неразглашении тайны следствия и судебной тайны. Прокурор поддержал ходатайство.

Сейчас слушателей удалили из зала. Решается вопрос о закрытии судебного заседания.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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