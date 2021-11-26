Адвокат председателя Союза десантников Тетерина просит для подзащитного домашний арест

Облсуд вновь закрыл от прессы и посетителей заседание по делу Евгения Тетерина – председателя Союза десантников России по УрФО, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Адвокат Тетерина направил апелляцию на решение по мере пресечения, сейчас идет судебное заседание.

Дмитрий Бушухин – адвокат Евгения Тетерина просит изменить меру пресечения и отпустить Тетерина под домашний арест. Ранее суд назначил председателю Союза десантников полтора месяца СИЗО. Адвокат попросил судью допросить жену Тетерина, обратить внимание на проблемы со здоровьем у обвиняемого и принять во внимание отсутствие прямых доказательств и экспертиз.

Кроме того, адвокат и обвиняемый снова попросили закрыть заседание от прессы, ссылаясь на необходимость соблюсти медицинскую тайну.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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