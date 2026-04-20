Фигуранты «дела МУГИСО» получили от 4 лет условно до 9,5 года строгого режима

Кировский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по резонансному делу о коррупции в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

Как сообщили в пресс-службе суда, фигуранты признаны виновными в растрате, злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Самый суровый приговор вынесли заместителю министра Константину Никонорову – 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, с лишением права занимать должность в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года.

Бывшая глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева и первый замминистра Елена Николаева освобождены от отбывания наказания за истечением срока давности преступления.

Экс-глава Фонда имущества Свердловской области Ольга Невская приговорена к лишению свободы на 4 года, с лишением права занимать должность в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года. На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание принято считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Предпринимателю Екатерине Гребенщиковой дали 4 года, но в колонию она отправится только тогда, когда ее ребенку 2018 г.р. исполнится 14 лет.

Бизнес-леди Оксана Каспрова получила 5 лет колонии, но будет отбывать срок тоже после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Наталью Ким и Анну Эмишян приговорили к 4 годам условно.

Всего подсудимым вменено 17 коррупционных эпизодов. Ущерб от растрат и присвоения бюджетных средств составил 119 млн рублей, от незаконного распоряжения государственным имуществом – 366 млн рублей.

В рамках уголовного дела были заявлены гражданские иски на сумму более 73 млн рублей – суд полностью их удовлетворил в пользу государства. Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества подсудимых, а именно земельных участков в Екатеринбурге, и автомобилей.

Как уже писал «Новый День», расследование о коррупции в МУГИСО началось в апреле 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и по 4.4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». По версии следствия, особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приемов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости, а глава ведомства Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции министерства Карина Горностаева получили за это «откат» в размере 31,5 млн рублей. Бывший министр Алексей Пьянков тоже находился под следствием, а потом ушел по контракту на СВО. В январе 2025 года Пьянкова заметили в Екатеринбурге. По некоторым данным, он прекратил контракт после того, как получил государственную награду.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

