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Четверг, 11 июля 2024, 13:30 мск

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Верховный суд РФ признал мобилизацию экс-министра Алексея Пьянкова незаконной

Бывший министр Свердловской области Алексей Пьянков может быть принудительно возвращен из зоны СВО для продолжения расследования громкого дела о коррупции в МУГИСО.

Как сообщает издание 66.ru, Верховный суд РФ рассмотрел представление заместителя Генерального прокурора России Игоря Ткачева и признал незаконным решение Свердловской призывной комиссии о мобилизации подследственного чиновника.

Алексей Пьянков обвиняется в создании ОПГ, которая действовала с 2012 по 2016 годы, когда он возглавлял региональное министерство госимущества. Группа, по данным следствия, брала взятки в особо крупном размере, злоупотребляла служебными полномочиями и растрачивала государственное имущество – в особо крупном размере.

Пьянков уехал на фронт в ноябре 2022 года за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела. Он был призван на военную службу по мобилизации, но позднее призывная комиссия отменила это решение, так как экс-министр находится под следствием. Решение о мобилизации Пьянкова несколько раз оспаривалось в судах разных инстанций. Разбирательство дошло до Верховного суда, который и поставил точку в деле экс-главы МУГИСО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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