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Понедельник, 16 января 2023, 13:02 мск

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Находящийся под следствием экс-министр проиграл суд по своей мобилизации

Бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков проиграл суд призывной комиссии, которая отменила решение об его призыве на военную службу по мобилизации. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде.

В решении говорится, что 24.10.2022 Пьянков получил повестку для явки в военкомат Октябрьского района и был призван на военную службу по мобилизации, после чего убыл для выполнения специальных задач в зону проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Но затем призывная комиссия отменила решение о призыве Пьянкова, так как он является фигурантом уголовного дела.

«В производстве четвертого следственного управления ГСУ СК РФ находится уголовное дело, расследуемое в отношении 13 участников, в том числе Пьянкова А.В. К уголовной ответственности по указанному уголовному делу привлечен Пьянков А.В., которому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285, ч. 1 ст. 243, ч.. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 30, ч 4 ст. 160, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч.1 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пьянкову А.В. избрана мера пресечения в виде залога», – уточняют в суде. Сам бывший министр с отменой своей мобилизации не согласился и подал в суд, чтобы остаться в зоне СВО. Но судья решила, что для отмены решения призывной комиссии достаточных оснований нет.

Как уже сообщал «Новый день», Пьянкову вменяют в вину создание ОПГ, которая действовала с 2012 по 2016 год, когда он возглавлял МУГИСО. Группа, по данным следствия, брала взятки в особо крупном размере, злоупотребляла служебными полномочиями и растратила государственное имущество в особо крупном размере. За несколько дней до окончания срока ознакомления с материалами уголовного дела Пьянков уехал в зону СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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