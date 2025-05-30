Заседание по «делу МУГИСО» перенесли на неделю

Заседание по «делу МУГИСО», начавшееся сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга, перенесено на неделю. В следующий раз к нему судья вернется 6 июня в 09:30. Причина переноса – не все фигуранты дела обеспечены представителями защиты.

Напомним, по обвинению в превышении должностных полномочий и растрате судят 9 бывших чиновников. Среди фигурантов – бывший первый замминистра Елена Николаева (ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (три эпизода по ч. 3. ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ); бывший замминистра Константин Никаноров (его обвиняют в злоупотреблении и получении взятки); бывшая и. о. директора ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карина Горностаева (ее обвиняют в нескольких эпизодах растраты госимущества. Также в числе подсудимых – Екатерина Гребенщикова, Александр Кан, Оксана Каспрова, Наталья Ким, Ольга Невская, Анна Эмишян.

Как уже писал «Новый День», расследование о коррупции в МУГИСО началось в апреле 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и по 4.4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». По версии следствия, особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приемов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости, а глава ведомства Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции министерства Карина Горностаева получили за это «откат» в размере 31,5 млн рублей. Бывший министр Алексей Пьянков тоже находился под следствием, а потом ушел по контракту на СВО. В январе 2025 года Пьянкова заметили в Екатеринбурге. По некоторым данным, он прекратил контракт после того, как получил государственную награду.

Екатеринбург, Елена Васильева

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