Сиволапа признали виновным в убийстве пристава и отправили в колонию на 15 лет

Свердловский областной суд сегодня поставил точку в резонансном уголовном деле бизнесмена Виталия Сиволапа, который обвинялся в гибели судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, оглашение приговора ожидаемо вызвало аншлаг – в судебную инстанцию прибыли десятки журналистов. На зачитывание вердикта у судьи Павла Неретина ушло полтора часа. Доводы стороны защиты по обоим эпизодам были признаны судом несостоятельными. Суд призвал Сиволапа виновным по обеим статьям.

Суд признал предпринимателя виновным по всем инкриминируемым ему эпизодам и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет и один месяц строгого режима. Родственникам пристава бизнесмен должен выплатить 3,5 млн рублей, к тому же Сиволап будет выплачивать малолетнему сыну погибшего по 17 тысяч ежемесячно до его совершеннолетия. Коммерсанту Ромасу Сиволап выплатит 2,3 млн рублей, это проценты за пользованием деньгами, которые брал виновный. К слову, в ходе прений сторон гособвинитель требовал для бизнесмена 17 лет колонии строгого режима. Также были заявлены гражданские иски: мать и дочь погибшего просили возмещения ущерба в 3,5 млн. Владимир Ромас просил 500 тысяч в качестве возмещения морального вреда, но суд в этой выплате отказал. Адвокат Сиволапа заявил, что они будут обжаловать приговор.

В последнем слове и на стадии прений сторон Сиволап заявлял, что не брал денег у коммерсанта Владимира Ромаса (по этому эпизоду возбуждено дело по статье 177 УК РФ). Обвиняемый это отрицает, несмотря на судебное решение арбитража в пользу его оппонента, и считает, что его долгами должны были заниматься исключительно судебные приставы. Что касается эпизода о нападении на пристава Сергея Дмитриева, Сиволап утверждал, что не бросал в его сторону бутылку, никакой мести, косвенного или прямого умысла у него не было.

По версии следствия, 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава, который приехал к должнику по рабочему вопросу, была сброшена стеклянная бутылка из-под виски. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой увезли в реанимацию ГКБ №24, где он скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа и отправили его под стражу 14 октября 2016 года.

В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия бизнесмен подъехал к дому №4 на улице Шварца на автомобиле Range Rover. Чуть ранее туда же прибыли сотрудники службы судебных приставов, чтобы описать имущество тещи Сиволапа – Валентины Чернавской, квартиры которой подлежали аресту за долги. Внедорожник предпринимателя также подлежал описи. Коммерсант оставил автомобиль и обрушился с угрозами на приставов, а затем зашел в подъезд. Следствие считает, что обвиняемый «поднялся не ниже 6 этажа», откуда с балкона бросил в сторону находившихся внизу приставов бутылку из-под виски, которая попала прямиком в голову Дмитриеву.

В обвинительном заключении отмечается, что Сиволап действовал умышленно, видел, что пристав стоит на улице в форменной одежде со знаками отличия, и «решил воспрепятствовать его служебной деятельности». Отчасти действия подсудимого объясняются местью, причем Сиволап, как говорится в материалах дела, осознавал, что может убить человека, и «желал этого».

Кроме того, Сиволапу вменялось злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. В рамках судебного процесса судья Свердловского областного суда Павел Неретин удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны – бывшего компаньона Сиволапа, бизнесмена Владимира Ромаса, о передаче в Арбитражный суд Свердловской области оригиналов некоторых документов из данного уголовного дела. Речь идет о соглашении по разделу имущества, которое Сиволап подписал со своей бывшей супругой Оксаной Чернавской, и дополнении к этому соглашению. Оппоненты Сиволапа считают, что документы могут быть фальсифицированы с целью вывести имущество из-под претензий кредиторов. Тяжба в арбитраже по поводу долговых обязательств Сиволапа идет параллельно уголовному процессу.

Отметим, что Сиволап является также одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа.

Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей. В ходе текущего процесса Сиволап высказывался и по поводу «дела МУГИСО». «Вообще взятку давал не Сиволап, а «руководитель Сиволап», деньги были предприятия. И шли они по безналу на подконтрольные фирмы. А деньги, которые вымогали Владимиров и Анисимов, я брал взаймы у Чернавской (бывшей супруги Сиволапа – прим. ред.)», – заявил бизнесмен.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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