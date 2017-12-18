«Мне не за что себя винить»: бизнесмен Сиволап выступил с последним словом и узнал дату приговора

Бизнесмен Виталий Сиволап, обвиняемый в гибели судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, сегодня выступил с последним словом в Свердловском областном суде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, выступление предпринимателя с дополнительными репликами почти полностью повторяло его слова, сказанные на стадии прений сторон. Так, подсудимый в очередной раз заявил, что не брал денег у коммерсанта Владимира Ромаса (по этому эпизоду возбуждено дело по статье 177 УК РФ). Обвиняемый категорически это отрицает, несмотря на судебное решение арбитража в пользу его оппонента, и считает, что его долгами должны были заниматься исключительно судебные приставы. «Это их обязанность, а не должника. В чем тогда моя вина? Почему я должен был бегать за службой судебных приставов?! Обвинение построено на показаниях Владимирова и Анисимова (бывшие компаньоны Сиволапа – прим. ред.), они меня оговаривают. Но я не уклонялся от погашения кредиторской задолженности. Было имущество, которое приставы могли спокойно реализовать. Это их прямая работа. В общем, я не признаю себя виновным по 177-й статьей и с иском Ромаса не согласен»,– отметил подсудимый.

Что касается эпизода о нападении на пристава Сергея Дмитриева, Сиволап также заявил, что не бросал в его сторону бутылку, никакой мести, косвенного или прямого умысла у него не было. «Я здравый и адекватный человек. Я не покушался на жизнь сотрудника службы судебных приставов. Я не понимаю, почему меня обвиняют в этом преступлении. Мне не в чем сознаваться, не за что себя винить. Всё обвинение притянуто за уши», – добавил бизнесмен. По его словам, он стал жертвой обстоятельств.

На этом судебное разбирательство было окончено, судья Павел Неретин удалился в совещательную комнату. Приговор Виталию Сиволапу будет вынесен 28 декабря, в 14.00.

По версии следствия, 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику по рабочему вопросу, была сброшена стеклянная бутылка из-под виски. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой увезли в реанимацию ГКБ №24, где он скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа и отправили его под стражу 14 октября 2016 года.

В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия бизнесмен подъехал к дому №4 на улице Шварца на автомобиле Range Rover. Чуть ранее туда же прибыли сотрудники службы судебных приставов, чтобы описать имущество тещи Сиволапа – Валентины Чернавской, квартиры которой подлежали аресту за долги. Внедорожник предпринимателя также подлежал описи. Коммерсант оставил автомобиль и обрушился с угрозами на приставов, а затем зашел в подъезд. Следствие считает, что обвиняемый «поднялся не ниже 6 этажа», откуда с балкона бросил в сторону находившихся внизу приставов бутылку из-под виски, которая попала прямиком в голову Дмитриеву.

В обвинительном заключении отмечается, что Сиволап действовал умышленно, видел, что пристав стоит на улице в форменной одежде со знаками отличия, и «решил воспрепятствовать его служебной деятельности». Отчасти действия подсудимого объясняются местью, причем Сиволап, как говорится в материалах дела, осознавал, что может убить человека, и «желал этого».

Кроме того, Сиволапу вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. В рамках судебного процесса судья Свердловского областного суда Павел Неретин удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны – бывшего компаньона Сиволапа, бизнесмена Владимира Ромаса, о передаче в Арбитражный суд Свердловской области оригиналов некоторых документов из данного уголовного дела. Речь идет о соглашении по разделу имущества, которое Сиволап подписал со своей бывшей супругой Оксаной Чернавской, и дополнении к этому соглашению. Оппоненты Сиволапа считают, что документы могут быть фальсифицированы с целью вывести имущество из-под претензий кредиторов. Тяжба в арбитраже по поводу долговых обязательств Сиволапа идет параллельно уголовному процессу.

По гражданским искам с бизнесмена намерены взыскать свыше 10 миллионов рублей. В ходе прений сторон гособвинитель потребовал для бизнесмена 17 лет колонии строгого режима.

Отметим, что Сиволап является также одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа.

Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей. В ходе текущего процесса Сиволап высказывался и по поводу «дела МУГИСО». «Вообще взятку давал не Сиволап, а «руководитель Сиволап», деньги были предприятия. И шли они по безналу на подконтрольные фирмы. А деньги, которые вымогали Владимиров и Анисимов, я брал взаймы у Чернавской (бывшей супруги Сиволапа – прим. ред.)», – заявил бизнесмен.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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