«Бутылку не кидал, у меня не было мотива»: бизнесмен Сиволап, обвиняемый в гибели пристава, выступил с речью в суде

Екатеринбург, Декабрь 14 (Новый День, Игнат Бакин) – Бизнесмен Виталий Сиволап, которого сейчас судят по обвинению в гибели судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, сегодня на стадии прений сторон впервые подробно высказался относительно инкриминируемых ему преступлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, выступление предпринимателя заняло свыше часа. Сначала Сиволап заявил, что никогда не брал денег у коммерсанта Владимира Ромаса (по этому эпизоду возбуждено дело по статье 177 УК РФ). Обвиняемый категорически это отрицает, несмотря на судебное решение арбитража в пользу его оппонента. «Но раз оно есть, есть исполнительное производство, значит должны работать судебные приставы. Прошли отведенные пять дней на добровольное погашение задолженности, с тебя взыскивают 7%, и начинается принудительное взыскание. Ну почему приставы не сделали всё необходимое для этого? Почему не выставили на торги арестованное у меня недвижимое имущество – одну вторую часть квартиры площадью 170 квадратных метров, стоимость которой в 2010 году составляла 20 миллионов рублей? Тогда можно было бы расплатиться с Ромасом, – сказал Сиволап. – Это не моя обязанность погашать долг – это должны делать приставы. И почему против меня возбудили дело, а за неисполнение решения суда против приставов нет? Вы меня обвиняете в том, что я не делал!».

Судья Павел Неретин после этого уточнил у обвиняемого, правильно ли он понимает его позицию.

«Вы хотите сказать, что если вы не согласны с решением суда, это дает право вам добровольно не возвращать долги?» – спросил служитель Фемиды. «Нет, не так. У меня было арестовано имущество, почему его не выставили на торги? Это не моя работа, а работа приставов!», – ответил Сиволап.

Далее подсудимый еще больше удивил участников процесса, пытаясь объяснить отсутствие у него средств для погашения задолженности. «Вот обвинение говорит: Сиволап производил впечатление состоятельного человека. Разве это трудно? Если мне нужно пойти в ресторан с партнерами, у меня есть корпоративная карта, с нее списываются средства. Если надо лететь – это тоже за счет предприятия и командировочных. Автомобиль мне предоставляет тоже предприятие, а еще бывшая моя теща. А кушаю я в кафе «Грильяж», где меня подкармливала Чернавская (владелица кафе и бывшая супруга Сиволапа)», – сообщил подсудимый.

Что касается эпизода о нападении на пристава Сергея Дмитриева, Сиволап отметил, что у него якобы не было мотива и выгоды каким-то образом воздействовать на него. Подсудимый вовсе считает, что это была провокация в его адрес, ведь недоброжелателей у него хватает.

«Я вообще вышел тогда из подъезда, читал документы, а тут такое… Я обалдел и подумал, что вообще бутылку должны были бросить на мою машину! Все знают – рядом кафе «Грильяж», к которому я имею отношение. Но бутылка попала в пристава и проблемы начались у меня, – заявил Сиволап. – Кроме того, на горлышке бутылки не было обнаружено моих отпечатков, ДНК (зато это есть на донышке – прим. ред.), и как это может объяснить следствие? Конечно, смерть Дмитриева – больше горе, его нельзя оценить деньгами. Умер человек – кому-то муж, кому-то отец. Но я не бросал эту бутылку, поэтому шел навстречу следствию с самого начала. Я не думал, что меня «закатают», что так все повернется!».

Добавим, что сегодня же состоялось выступление государственного обвинителя. Прокурором было отмечено, что большинство допрошенных на текущем судебном процессе свидетелей характеризовали Сиволапа как грубого и недобропорядочного человека с завышенной самооценкой. Один из них вовсе заявил, что «в последний год Сиволап как будто сошел с ума» – постоянно был инициатором конфликтов, во время инцидентов применял физическое насилие и случай с нападением на пристава – показательный пример. Следующее судебное заседание состоится 18 декабря.

По версии следствия, 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику по рабочему вопросу, была брошена стеклянная бутылка из-под виски. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой увезли в реанимацию ГКБ №24, где он скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа и отправили его под стражу 14 октября 2016 года.

В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия бизнесмен подъехал к дому №4 на улице Шварца на автомобиле Range Rover. Чуть ранее туда же прибыли сотрудники службы судебных приставов, чтобы описать имущество тещи Сиволапа – Валентины Чернавской, квартиры которой подлежали аресту за долги. Внедорожник предпринимателя также подлежал описи. Коммерсант оставил автомобиль и обрушился с угрозами на приставов, а затем зашел в подъезд. Следствие считает, что обвиняемый «поднялся не ниже 6 этажа», откуда с балкона бросил в сторону находившихся внизу приставов бутылку из-под виски, которая попала прямиком в голову Дмитриеву.

В обвинительном заключении отмечается, что Сиволап действовал умышленно, видел, что пристав стоит на улице в форменной одежде со знаками отличия, и «решил воспрепятствовать его служебной деятельности». Отчасти действия подсудимого объясняются местью, причем Сиволап, как говорится в материалах дела, осознавал, что может убить человека, и «желал этого».

Кроме того, Сиволапу вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. В рамках судебного процесса судья Свердловского областного суда Павел Неретин удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны – бывшего компаньона Сиволапа, бизнесмена Владимира Ромаса, о передаче в Арбитражный суд Свердловской области оригиналов некоторых документов из данного уголовного дела. Речь идет о соглашении по разделу имущества, которое Сиволап подписал со своей бывшей супругой Оксаной Чернавской, и дополнении к этому соглашению. Оппоненты Сиволапа считают, что документы могут быть фальсифицированы с целью вывести имущество из-под претензий кредиторов. Тяжба в арбитраже по поводу долговых обязательств Сиволапа идет параллельно уголовному процессу.

По гражданским искам с бизнесмена намерены взыскать свыше 10 миллионов рублей. В ходе прений сторон гособвинитель потребовал для бизнесмена 17 лет колонии строгого режима.

Отметим, что Сиволап является также одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа.

Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей. Сегодня в суде бизнесмен высказался и по этому уголовному делу. «Вообще взятку давал не Сиволап, а «руководитель Сиволап», деньги были предприятия. И шли они по безналу на подконтрольные фирмы. А Владимиров и Анисимов брали взаймы у Чернавской (бывшей супруги Сиволапа – прим. ред.)», – заявил сегодня Сиволап.

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