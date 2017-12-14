Прокурор запросил для бизнесмена Сиволапа, обвиняемого в нападении на пристава, 17 лет колонии строгого режима

Екатеринбург, Декабрь 14 (Новый День, Игнат Бакин) – В Свердловском областном суде сегодня стартовали прения сторон по уголовному делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в покушении на убийство судебного пристава, который позже скончался от черепно-мозговой травмы, и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, в рамках этой стадии гособвинение озвучило требуемое для Сиволапа наказание. По мнению прокуратуры, вина предпринимателя по всем инкриминируемым преступным эпизодам полностью доказана, Сиволапа необходимо приговорить к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Выступление государственного обвинителя заняло свыше 1,5 часов. В заключение прокурором было отмечено, что большинство допрошенных на текущем судебном процессе свидетелей характеризовали Сиволапа как грубого и недобропорядочного человека с завышенной самооценкой. Один из них вовсе заявил, что «в последний год Сиволап как будто сошел с ума», – постоянно был инициатором конфликтов, во время инцидентов применял физическое насилие и случай с нападением на пристава – показательный пример. «Сиволап социально опасен, этим аргументировано требуемое наказание, связанное с реальным лишением свободы», – добавил прокурор.

На предыдущих заседаниях Сиволап отмечал, что обвинение ему понятно, но своей вины предприниматель не признает, предполагая, что его могли подставить. «У меня не было ни цели, ни умысла посягать на жизнь пристава. Вины в этом эпизоде я не признаю, – заявлял подсудимый. – Также я не признаю то, что уклонялся от погашения кредиторской задолженности. Но не буду отрицать, что и не помогал судебным приставам». Сегодня на прениях сторона защиты изложит свои доводы относительного того, почему это дело она считает несостоятельным. В завершение судебного разбирательства Сиволапу предстоит выступить с последним словом.

По версии следствия, 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику по рабочему вопросу, была брошена стеклянная бутылка из-под виски. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой увезли в реанимацию ГКБ №24, где он скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа и отправили его под стражу 14 октября 2016 года.

В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия бизнесмен подъехал к дому №4 на улице Шварца на автомобиле Range Rover. Чуть ранее туда же прибыли сотрудники службы судебных приставов, чтобы описать имущество тещи Сиволапа – Валентины Чернавской, квартиры которой подлежали аресту за долги. Внедорожник предпринимателя также подлежал описи. Коммерсант оставил автомобиль и обрушился с угрозами на приставов, а затем зашел в подъезд. Следствие считает, что обвиняемый «поднялся не ниже 6 этажа», откуда с балкона бросил в сторону находившихся внизу приставов бутылку из-под виски, которая попала прямиком в голову Дмитриеву.

В обвинительном заключении отмечается, что Сиволап действовал умышленно, видел, что пристав стоит на улице в форменной одежде со знаками отличия, и «решил воспрепятствовать его служебной деятельности». Отчасти действия подсудимого объясняются местью, причем Сиволап, как говорится в материалах дела, осознавал, что может убить человека, и «желал этого».

Кроме того, Сиволапу вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. В рамках судебного процесса судья Свердловского областного суда Павел Неретин удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны – бывшего компаньона Сиволапа, бизнесмена Владимира Ромаса, о передаче в Арбитражный суд Свердловской области оригиналов некоторых документов из данного уголовного дела. Речь идет о соглашении по разделу имущества, которое Сиволап подписал со своей бывшей супругой Оксаной Чернавской, и дополнении к этому соглашению. Оппоненты Сиволапа считают, что документы могут быть фальсифицированы с целью вывести имущество из-под претензий кредиторов. Тяжба в арбитраже по поводу долговых обязательств Сиволапа идет параллельно уголовному процессу.

По гражданским искам с бизнесмена Сиволапа потребовали выше 10 миллионов рублей.

Отметим, что Сиволап является также одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

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