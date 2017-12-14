По гражданским искам с бизнесмена Сиволапа потребовали почти 10 миллионов рублей

В Свердловском областном суде сегодня возобновилось рассмотрение уголовного дела екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в покушении на убийство судебного пристава, который позже скончался от черепно-мозговой травмы, и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 14 декабря должны были начаться прения сторон, но потерпевшая сторона настояла на возобновлении судебного следствия и выступила с ходатайством о приобщении к материалам дела документов, полученных на днях. Они касались коммерческих сделок, проводимых с участием Сиволапа. Кроме того, были конкретизированы требования по гражданским искам к подсудимому. Было сказано, что родственники погибшего судебного пристава Дмитриева потребовали от Сиволапа в качестве возмещения морального вреда 1,5 миллиона рублей. В свою очередь пострадавший бизнесмен Владимир Ромас в этой части снизил свои требования на один миллион – до 500 тысяч рублей. Вместе с тем, его представитель Михаил Паршуков уточнил требования по возмещению материального ущерба: с Сиволапа сторона Ромаса потребовала 4 миллиона 515 тысяч рублей по эпизоду уклонения от погашения кредиторской задолженности и еще 3 миллиона 280 тысяч рублей – в качестве процентов за пользование деньгами Ромаса. Таким образом, общая сумма по гражданским искам составляет почти 10 миллионов рублей.

На предыдущих заседаниях Сиволап отмечал, что обвинение ему понятно, но своей вины предприниматель не признает. «У меня не было ни цели, ни умысла посягать на жизнь пристава. Вины в этом эпизоде я не признаю, – отметил подсудимый. – Также я не признаю то, что уклонялся от погашения кредиторской задолженности. Но не буду отрицать, что и не помогал судебным приставам». Добавим, что сегодня должны все-таки начаться прения сторон, в ходе которых гособвинение огласит требуемое наказание для Сиволапа, а защита закончит излагать свои доводы относительного того, почему это дело она считает несостоятельным. В завершение судебного разбирательства Сиволапу предстоит выступить с последним словом.

По версии следствия, 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику по рабочему вопросу, была брошена стеклянная бутылка из-под виски. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой увезли в реанимацию ГКБ №24, где он скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа.

Бизнесмен находится под стражей с 14 октября 2016 года. В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия бизнесмен подъехал к дому №4 на улице Шварца на автомобиле Range Rover. Чуть ранее туда же прибыли сотрудники службы судебных приставов, чтобы описать имущество тещи Сиволапа – Валентины Чернавской, квартиры которой подлежали аресту за долги. Внедорожник предпринимателя также подлежал описи. Коммерсант оставил автомобиль и зашел в подъезд. Следствие считает, что обвиняемый «поднялся не ниже 6-го этажа», откуда с балкона бросил в сторону находившихся внизу приставов бутылку из-под виски, которой попал прямиком в голову Дмитриеву.

В обвинительном заключении отмечается, что Сиволап действовал умышленно, видел, что пристав стоит на улице в форменной одежде со знаками отличия, и «решил воспрепятствовать его служебной деятельности». Отчасти действия подсудимого объясняются местью, причем Сиволап, как говорится в материалах дела, осознавал, что может убить человека, и «желал этого».

Кроме того, Сиволапу вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. В рамках судебного процесса судья Свердловского областного суда Павел Неретин удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны – бывшего компаньона Сиволапа, бизнесмена Владимира Ромаса, о передаче в Арбитражный суд Свердловской области оригиналов некоторых документов из данного уголовного дела. Речь идет о соглашении по разделу имущества, которое Сиволап подписал со своей бывшей супругой Оксаной Чернавской, и дополнении к этому соглашению. Оппоненты Сиволапа считают, что документы могут быть фальсифицированы с целью вывести имущество из-под претензий кредиторов. Тяжба в арбитраже по поводу долговых обязательств Сиволапа идет параллельно уголовному процессу.

Отметим, что Сиволап является также одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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