На суде по делу Сиволапа эксперт оспорил версию следствия о траектории падения бутылки, убившей пристава (ФОТО)

Екатеринбург, Декабрь 12 (Новый День, Игнат Бакин) – Эксперт-криминалист подверг сомнению выводы следствия о том, с какой высоты была брошена бутылка, разбившая голову приставу Сергею Дмитриеву, за смерть которого сейчас судят бизнесмена Виталия Сиволапа. Специалист был допрошен сегодня в Свердловском областном суде, где возобновилось рассмотрение громкого уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспертом выступил бывший сотрудник ЭКЦ ГУ МВД РФ по Свердловской области Максим Бирюков, изучавший имеющиеся в материалах дела видеоматериалы. В частности, он делал заключение по записи с видеорегистратора, на которой был запечатлен момент падения бутылки. Эксперт заявил, что невозможно достоверно установить, с какого именно этажа жилого дома на улице Шварца, где произошло ЧП, был брошен предмет в голову пристава. «Виден первый подъезд, четвертый-пятый этаж, второй подъезд – до шестого этажа. Границы очень большие, предмет летит от двух до трех секунд. Линия дома на видеозаписи изогнута – это специфика работы регистратора. И точно установить, откуда был брошен предмет – с лоджии, балкона или переходной лоджии, а также с какого этажа и подъезда, сложно. Может быть, бутылку вообще скинули с крыши», – заявил специалист.

Также сегодня в суде выступил эксперт регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, врач Павел Горкевич, который делал заключение о причинах смерти пристава. Он сообщил, что у Сергея Дмитриева было крайне мало шансов выжить после полученной открытой черепно-мозговой травмы в правой теменной области между лбом и затылком. Согласно данным специалиста, непосредственной причиной смерти пристава послужил отек головного мозга, сопровождавшийся кровоизлияниями и гниением тканей головного мозга.

Добавим, что сегодня же должна начаться стадия прений сторон, в ходе которой государственный обвинитель озвучит наказание, которое он требует для Сиволапа. По совокупности преступлений бизнесмену грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику по рабочему вопросу, была брошена стеклянная бутылка из-под виски. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой увезли в реанимацию ГКБ №24, где он скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа.

В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия бизнесмен подъехал к дому №4 на улице Шварца на автомобиле Range Rover. Чуть ранее туда же прибыли сотрудники службы судебных приставов, чтобы описать имущество тещи Сиволапа – Валентины Чернавской, квартиры которой подлежали аресту за долги. Внедорожник предпринимателя также подлежал описи. Коммерсант оставил автомобиль и зашел в подъезд. Следствие считает, что обвиняемый «поднялся не ниже 6 этажа», откуда с балкона бросил в сторону находившихся внизу приставов бутылку из-под виски, которой попал прямиком в голову Дмитриеву.

В обвинительном заключении отмечается, что Сиволап действовал умышленно, видел, что пристав стоит на улице в форменной одежде со знаками отличия, и «решил воспрепятствовать его служебной деятельности». Отчасти действия подсудимого объясняются местью, причем Сиволап, как говорится в материалах дела, осознавал, что может убить человека, и «желал этого». Кроме того, Сиволапу вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. Бизнесмен находится под стражей с 14 октября 2016 года.

Отметим, что Сиволап является также одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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