«Это были деньги предприятия»: бизнесмен Сиволап раскрыл подробности дачи взятки по громкому «делу МУГИСО»

Бизнесмен Виталий Сиволап, которого сейчас судят по обвинению в гибели судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, сегодня на стадии прений сторон неожиданно раскрыл подробности другого резонансного уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сиволап является еще одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями по завышенной стоимости особняка под снос на улице Репина, 5с в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева получили за это «откат» в размере 31,5 млн рублей, считает следствие. Однако Арбитражный суд признал сделку законной и теперь юристы требуют привлечь следователя, предъявившего обвинение Пьянкову, по статье 299 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). По их мнению, в пользу невиновности Пьянкова говорят результаты его проверки на полиграфе. Кроме того, следствию так и не удалось найти деньги, переданные в качестве взятки.

Вместе с тем, еще один эпизод в «деле МУГИСО» – взятка в размере 5 млн 750 тысяч рублей в связи в предполагаемым строительством крематория, который компания «Проинвест» обязалась сделать для похоронного дома «Вознесение», соучредителями которого были, наряду с Сиволапом, бизнесмены Владимир Владимиров и Андрей Анисимов.

«Вообще взятку давал не Сиволап, а «руководитель Сиволап», деньги были предприятия. И шли они по безналу на подконтрольные фирмы. А Владимиров и Анисимов брали взаймы у Чернавской (бывшей супруги Сиволапа – прим. ред.)», – заявил сегодня Сиволап.

Пьянков в суде

Екатеринбург, Игнат Бакин

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