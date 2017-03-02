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Публикации за 02.03.17

Денег не нашли, особняк был продан законно, а следователя мы привлечем – заявления адвокатов Пьянкова и Богачева по делу экс-главы МУГИСО

Денег не нашли, особняк был продан законно, а следователя мы привлечем – заявления адвокатов Пьянкова и Богачева по делу экс-главы МУГИСО

Защитники экс-главы министерства госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова и его заместителя Артема Богачева сегодня сделали ряд заявлений о ходе следствия по делу о взятках, в котором фигурирует бывшая «верхушка» МУГИСО.

Поводом для общения с журналистами стало представление за подписью заместителя руководителя 1-го следственного отдела 4-го следственного управления Егор Колесникова в адрес губернатора об устранении ошибок, допущенных при оформлении сделки по продаже мансардного этажа здания на Репина, 5 с (именно этот объект фигурирует в уголовном деле о продаже здания по завышенной стоимости). В документе следователя указано, что продавец – ООО «БСУ ГРУП» (Директор компании Виталий Сиволап сейчас тоже под следствием) не имел права собственности на помещение.

Напомним, по версии следствия, особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приемов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости, а глава ведомства Алексей Пьянков, и его зам получили за это «откат» в размере 31,5 миллионов рублей. Мансарда, о которой идет речь в представлении, была продана за 55 миллионов рублей. Накануне Арбитражный суд признал сделку законной, и защитники чиновников намерены положить этот факт в основу своей стратегии.

Новый День: Денег не нашли, особняк был продан законно, а следователя мы привлечем – заявления адвокатов Пьянкова и Богачева по делу экс-главы МУГИСО

«Общеизвестный факт, что на момент заключения сделки мансарда существовала и использовалась фактически как конторские помещения. Причем ни следствием, ни судами не ставилась под сомнение выкупная стоимость мансарды. Более того суды дорасследовали этот вопрос, ни о каком завышении стоимости сделки речи не велось. Мы полагаем, что это представление – это попытка затянуть дискуссию по поводу решения судов, и хоть как-то оправдать предъявленное обвинение», – заявил адвокат Пьянкова Николай Каргаполов.

Кроме того, юристы сообщили, что в начале февраля они направили в центральный аппарат Следственного комитета заявление о привлечении следователя ,предъявившего обвинение Пьянкову, по статье 299 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). По их мнению, в пользу невиновности Пьянкова говорят результаты его проверки на полиграфе в военном госпитале им. Бурденко в рамках ведомственной проверки. Кроме того, Каргаполов и его коллега отметили, что следствию так и не удалось найти деньги, переданные в качестве взятки. Проверка расходов Алексей Пьянкова установила, что он жил по средствам.

Новый День: Денег не нашли, особняк был продан законно, а следователя мы привлечем – заявления адвокатов Пьянкова и Богачева по делу экс-главы МУГИСО

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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