Следствие по делу экс-министра Алексея Пьянкова снова продлили

Уголовное дело о взяточничестве в отношении экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова снова продлили. Расследование идет уже практически два года. Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» информированный источник, накануне было принято решение о продлении следствия по делу Пьянкова, сроки не называются.

Напомним, уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и по 4.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) было возбуждено в апреле 2016 года. По версии следствия, особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приемов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости, а глава ведомства Алексей Пьянков, и его зам получили за это «откат» в размере 31,5 миллионов рублей. Первоначально Пьянкова арестовали, он провел в СИЗО два месяца, затем его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей. В августе 2017 года бывший министр управления госсобственностью Свердловской области возглавил совет директоров Облкоммунэнерго.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.01.18

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