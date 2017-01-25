Очередной фигурант «дела МУГИСО» вышел на свободу

Публикации за 25.01.17

Ленинский райсуд Екатеринбурга отпустил на свободу очередного чиновника – фигуранта громкого коррупционного дела. На этот раз мера пресечения отменена для бывшего заместителя министра госимущества области Константина Никанорова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации пресс-службы судебной инстанции, Никаноров проходит по «делу МУГИСО» наряду с министром Алексеем Пьянковым, еще одним заместителем министра Артемом Богачевым, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Кариной Горностаевой. Следствие вышло в суд с ходатайством о продлении ему срока домашнего ареста. Однако служители Фемиды в этом СКР отказали. Причина такого решения не называется. В Ленинском районном суде Екатеринбурга уточняют, что речи о залоге для изменения меры пресечения не шло – Никаноров по факту отпущен на свободу.

Напомним, 24 января суд отпустил из-под домашнего ареста замглавы МУГИСО Артема Богачева под залог в миллион рублей. Пьянкову, его заместителям и Горностаевой вменяется получение взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания на улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. Недавно Пьянкову предъявили новое обвинение – в получении взятки в размере 5 млн 750 тысяч рублей. Речь идет о компании «Проинвест», строившей крематорий для похоронного дома «Вознесение». Есть еще одно дело о взятке в 3 млн рублей, которую чиновникам давал бизнесмен Андрей Дружинин за продление договора аренды земли под строительство бизнес-центра в сквере на Громова.

Первоначально Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и взял Пьянкова под стражу. Министр провел в СИЗО два месяца, после чего его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей.

В настоящее время все чиновники находятся на свободе, Горностаева – под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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