Компания осужденного за убийство Виталия Сиволапа подала иск о банкротстве его жены

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск компании ООО «Производственная компания БСУ-групп» к супруге одиозного бизнесмена Виталия Сиволапа Оксане Чернавской.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда, строительная компания, контролируемая Виталием Сиволапом, считает его жену своей должницей. Общая сумма задолженности Оксаны Чернавской оценивается в 1 млн 39 тыс. рублей. Отметим, что соучредителем компании является Валентина Чернавская, теща Виталия Сиволапа. Иногда подобные признаки могут свидетельствовать о попытке фиктивного банкротства. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, Виталий Сиволап формально является подозреваемым по делу МУГИСО. Однако считается, что он пошел на сделку со следствием в обмен на смягчение приговора. Параллельно шел процесс банкротства бизнесмена. И, когда приставы пришли описывать его имущество, Сиволап метнул в одного из них бутылку из-под виски и судебный пристав исполнитель позже скончался в больнице от травмы головы. В итоге суд приговорил Виталия Сиволапа к 15 годам лишения свободы.

Екатеринбург, Максим Бородин

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